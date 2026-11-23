FOTO: Día Internacional de la Palabra: Celebración y su importancia para la paz mundial

Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- El diálogo es fundamental para lograr entendimiento, ya que actúa como un puente que une diferentes culturas y religiones. Reconocer el valor de las palabras es crucial para la comunicación y la creación de significados en nuestras vidas.

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Palabra, una fecha destinada a fomentar la paz y el diálogo entre naciones, con el propósito de avanzar hacia una sociedad sin discriminaciones políticas ni religiosas, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Esta efeméride fue instaurada por la Fundación César Egido Serrano, la cual enfatiza la importancia del diálogo como herramienta clave para eliminar cualquier forma de violencia y concientizar a la sociedad sobre este principio.

La fundación presentó una propuesta ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y eligió esta fecha en coincidencia con la inauguración del Museo de la Palabra, ubicado en la provincia de Toledo, España.

La Fundación César Egido Serrano es una organización sin fines de lucro, establecida el 25 de marzo de 2009, cuya misión es promover la convivencia entre culturas y religiones diversas. Su lema es "La Palabra como vínculo de la humanidad, frente a toda violencia".

La fundación sugiere que, en esta jornada, se organicen actividades en distintas ciudades para fomentar el diálogo y la comunicación, invitando a amigos y familiares a participar en iniciativas que promuevan el uso de la palabra como medio para contrarrestar la violencia.

Este día busca también impulsar la convivencia entre diversas culturas y religiones, destacando la palabra como un recurso esencial para el diálogo.