Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- Eric Grennon se convirtió en un personaje destacado del fútbol argentino de manera inesperada, aunque no por las razones que él hubiese deseado.

Todo comenzó cuando Rosario Central estuvo a minutos de alzarse como Campeón de Liga, en una definición que finalmente favoreció a Boca. Esa tarde, varios hinchas del "Canalla" creyeron que eran los campeones y saltaron al campo para festejar, aunque el desenlace fue desastroso, y las imágenes se difundieron rápidamente por el mundo.

Entre esos hinchas se encontraba Grennon, quien celebró ante la cámara con la típica euforia de un fanático que ve a su equipo consagrarse, aunque terminó siendo apodado en las redes sociales como el "Pelado Bicampeón" y se convirtió en el blanco de memes por su festejo fallido de Rosario Central.

Este domingo, Grennon volvió al Gigante de Arroyito para presenciar la victoria de Rosario Central sobre Gimnasia de Mendoza en los octavos de final del Torneo Clausura y, en declaraciones a la televisión, explicó que todo ocurrió en medio de "un momento de confusión por el tema de la radio. No había señal en el celular y la información llegó errónea a través de los comentaristas".

"Nos quedamos con lo último que se gritó, que era que lo habían anulado... La verdad es que me hice re viral. Fue inesperado, pero ya pasó y hay que aceptarlo", continuó Grennon.

Respecto al instante en que se enteró de que finalmente no eran campeones, mencionó: "Estábamos en la cancha, a los minutos nos informan que al final no lo habían anulado y que el gol de Boca era válido".

Grennon también se convirtió en objeto de críticas, ya que días después invitó a pelear a quienes se burlaban de él e incluso reveló su dirección: "Me pintó la del Diego. Fue un momento de calentura. Cuando logré tener señal se habían metido con mi Instagram y comentado fotos con mi madre y amigos".

"Habían hecho un chiquero y me habían mandado mensajes de todos lados. Fue un momento de calentura", concluyó entre risas.