Una misa celebrada en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, en la localidad italiana de San Giovanni Rotondo, tuvo un cierre inesperado que generó fuerte impacto entre los fieles: al finalizar la ceremonia, el cardenal albanés Ernest Simoni rezó en latín una antigua oración de exorcismo y, durante la plegaria, se escucharon gritos y extraños sonidos de fondo.

El episodio quedó registrado en la transmisión oficial de Padre Pío TV. Mientras el purpurado pronunciaba el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos —un texto compuesto por disposición del Papa León XIII—, el audio captó alaridos que llamaron de inmediato la atención de quienes seguían la celebración tanto en el templo como a distancia.

Antes de iniciar el rezo, Simoni invitó a los presentes a pedir por la paz mundial, por el Papa y por las autoridades. Además, explicó el sentido de la plegaria y la calificó como “la más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas”, vinculándola con la protección de la humanidad frente a enfermedades, calamidades y guerras.

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El cardenal también destacó el rol de San Miguel Arcángel en la lucha espiritual, aunque aclaró que el texto recitado no correspondía a la breve invocación habitual que se dice al término de algunas misas, sino al exorcismo completo de León XIII dirigido contra Satanás y los ángeles caídos, el cual comienza con una cita del salmo 67: “Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos; huyan de su presencia los que lo odian”.

No es la primera vez que Simoni pronuncia esta oración en público. El pasado 25 de octubre de 2025 ya la había recitado en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, tras una misa presidida por el cardenal Raymond Burke durante la peregrinación internacional Ad Petri Sedem.

De origen albanés, el cardenal Simoni es una figura de gran peso testimonial dentro de la Iglesia Católica, ya que sufrió largos años de prisión y trabajos forzados por su condición de sacerdote durante el régimen comunista en su país.

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?? San Giovanni Rotondo, November 17: at the end of Mass, Cardinal Ernest Simoni recites Leo XIII's exorcism prayer in Latin and, on the Padre Pio TV broadcast, screams and background noises are heard. In the video, the recitation at the Shrine of St. Pio of Pietrelcina. Video: Padre Pio TV (via SiateSanti) #LeoXIV #Vatican — Vatican Report (@VaticanReportIt) November 20, 2026

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