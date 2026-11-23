Investigaciones recientes indicaron que la Vía Láctea podría estar formando estrellas en ubicaciones sorprendentes, lo que sugiere una diferencia notable entre nuestra galaxia y muchas de sus vecinas. Este hallazgo también planteó interrogantes sobre una característica familiar de la Vía Láctea, sugiriendo que parte de lo que los astrónomos han considerado durante mucho tiempo como un brazo espiral podría ser en realidad algo diferente.

El descubrimiento provino de una investigación liderada por un estudiante de doctorado de la Universidad de Sídney, quien encontró evidencia de que una enorme estructura rotativa de estrellas cerca del centro galáctico genera potentes ondas de choque a través de nubes de gas circundantes. Estas ondas comprimen el gas, creando condiciones que permiten la formación de nuevas estrellas en una región donde fuerzas tan intensas normalmente impiden su nacimiento.

Publicada en Nature Astronomy, la investigación también pone en duda la naturaleza del brazo espiral Norma, una característica de la Vía Láctea que recibe su nombre de la constelación Norma vista desde la Tierra.

La autora principal, la doctora Hillary Davis, quien recientemente completó su doctorado en la Escuela de Física y el Instituto de Astronomía de Sídney, afirmó que la investigación proporciona nuevos conocimientos sobre las estructuras cercanas al centro galáctico y cómo se mueve el gas a su alrededor. "En su esencia, la formación de estrellas es un proceso que entendemos a partir de la física cotidiana. Las fuerzas ponen la materia en movimiento. En este caso, el gas se comprime, y esa compresión puede crear las condiciones para que nazcan nuevas estrellas a gran escala", explicó la doctora Davis.

Además, destacó que "en la mayoría de galaxias similares, la formación de estrellas ocurre comúnmente a lo largo de los brazos espirales. Lo extraordinario es ver esto suceder en una región diferente de nuestra galaxia, donde los choques suelen ser tan fuertes que la formación de estrellas a menudo se ve reprimida".

Una fábrica de estrellas oculta en el corazón de la Vía Láctea

La Vía Láctea pertenece a una clase de galaxias conocidas como galaxias espirales barradas. A diferencia de las galaxias que solo tienen una concentración central de estrellas y brazos espirales circundantes, estos sistemas contienen una estructura alargada de estrellas que se extiende a través de su región central. En nuestra galaxia, esta estructura se denomina barra galáctica.

A medida que la barra rota, su gravedad influye en el gas cercano, impulsándolo hacia potentes frentes de choque. Estos frentes comprimen el gas de manera similar a como una onda de choque comprime el aire. Estudiar esta estructura desde la Tierra es particularmente difícil porque estamos ubicados dentro de la Vía Láctea, en lugar de observarla desde el exterior. Además, grandes cantidades de polvo cósmico bloquean nuestra vista del centro galáctico.

La doctora Davis agregó que "la barra galáctica no puede ser fácilmente observada debido a una combinación de nuestra posición en la galaxia y el polvo que oscurece nuestra vista. Como resultado, las propiedades de la barra han sido muy debatidas".

Observaciones de otras galaxias barradas han mostrado que estos frentes de choque generalmente inhiben la formación de nuevas estrellas, incluso en regiones que contienen abundante gas. Las condiciones intensas dificultan que el gas colapse en estrellas. Sin embargo, los nuevos hallazgos indican que la Vía Láctea podría comportarse de manera diferente. Aunque no es el único ejemplo conocido, nuestra galaxia parece pertenecer a un grupo relativamente pequeño en el que tiene lugar una formación sustancial de estrellas a lo largo de los frentes de choque de la barra central.

La doctora Davis comentó: "Creemos que la barra de la Vía Láctea tiene formación estelar ocurriendo a lo largo de su frente de choque, lo cual es poco común en la mayoría de las barras de galaxias cercanas".

Un brazo espiral de la Vía Láctea podría no ser lo que parece

Para investigar esta actividad inusual, el equipo de investigación comparó simulaciones por computadora detalladas que muestran cómo cambian las galaxias a lo largo de miles de millones de años con observaciones astronómicas de regiones donde se están formando estrellas masivas. Una parte crucial de la evidencia provino de masers, fuentes que emiten radiación de microondas altamente concentrada, asociadas con la formación de estrellas masivas y que operan bajo un principio similar a los láseres, pero en longitudes de onda de microondas.

Al examinar las posiciones de estos masers, los investigadores descubrieron una coincidencia sorprendente entre las observaciones reales y las ubicaciones de los frentes de choque predichos por sus simulaciones. "Encontramos que los masers previamente asociados con el brazo Norma se alinean estrechamente con el frente de choque predicho por nuestras simulaciones", indicó la doctora Davis. "Esto sugiere que al menos parte de lo que se llama brazo Norma puede no ser un brazo espiral en absoluto, sino una región de formación estelar a lo largo del borde delantero de la barra galáctica. Esto plantea preguntas sobre la estructura espiral de la galaxia y la región de la barra de la Vía Láctea, que necesita más investigación".

La posibilidad es significativa porque sugiere que parte de la formación estelar previamente atribuida al brazo espiral Norma podría estar ocurriendo a lo largo de la barra central. Si se confirma, esta interpretación cambiaría la forma en que los astrónomos entienden la disposición de las estrellas y el gas en esa parte de la Vía Láctea.

Nuevas evidencias podrían redibujar el mapa de la Vía Láctea

Más allá de revelar una ubicación inusual para el nacimiento de estrellas, la investigación también arroja luz sobre las propiedades físicas de la barra galáctica en sí. Los astrónomos han debatido la longitud, orientación y velocidad de rotación de esta estructura durante décadas, en parte porque el polvo de la Vía Láctea y nuestra posición de observación hacen que las mediciones directas sean tan desafiantes.

La doctora Davis afirmó: "Nuestros hallazgos imponen más restricciones sobre el tamaño, el ángulo y la velocidad de rotación de esta barra central". El análisis del equipo indica que la barra se extiende aproximadamente 4.3 kilopársecs, equivalente a unos 14,000 años luz, hacia afuera desde el centro galáctico a lo largo de su eje largo. Esto apoya la imagen de la Vía Láctea como una galaxia que contiene una barra relativamente larga que rota lentamente.

Los resultados ilustran cómo simulaciones cada vez más sofisticadas pueden ayudar a los científicos a investigar regiones de nuestra galaxia que son difíciles de observar directamente. Al comparar modelos que abarcan miles de millones de años con la evidencia astronómica disponible, los investigadores pueden reducir las posibles estructuras y procesos que dan forma a la Vía Láctea.

La doctora Davis concluyó: "Al comparar una nueva generación de simulaciones computarizadas a gran escala de galaxias, que evolucionan durante miles de millones de años, con un conjunto más limitado de observaciones, ahora tenemos una comprensión más sólida de la barra y los procesos de formación estelar en la Vía Láctea". Los autores no reportaron intereses en conflicto. La financiación de la investigación provino del Consejo de Investigación Australiano, la Fundación Knut y Alice Wallenberg, el Consejo de Investigación Sueco, la Agencia Espacial Sueca, la Fundación LMK y eSSENCE (Suecia).

Los recursos computacionales y el almacenamiento de datos fueron proporcionados a través de la Infraestructura Nacional de Computación de Australia, una capacidad de NCRIS apoyada por el Gobierno Australiano, y LUNARC, el Centro de Computación Científica y Técnica de la Universidad de Lund, Suecia.