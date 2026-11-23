El hecho ocurrió el viernes 20 de noviembre, alrededor de las 4.30, en Villa Guillermina. Según relató Narciso Medina, director del medio Florencia Hoy, el detenido fue identificado como Leandro Pes, un farmacéutico de 62 años que vivía a unos 10 o 15 metros de la casa de la víctima, Elbio Ismael Geiser, de 40 años.

De acuerdo con la reconstrucción periodística, el conflicto comenzó cuando el hijo de Pes se acercó a la vivienda de Geiser para pedirle que bajara el volumen de la música. Como no obtuvo respuesta, posteriormente intervino el propio Leandro Pes. "Una situación conflictiva la que mantenía Leandro Pes, que fue quien ultimó de seis disparos a Elbio Ismael Geiser", explicó Medina en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario.

Según los testimonios recogidos en la localidad, el acusado habría ingresado al comercio de la víctima, quien se dedicaba al rubro de la carnicería. Allí se produjo un nuevo enfrentamiento. Geiser salió con un cuchillo, mientras que Pes habría tomado una pistola y comenzó a disparar contra el edificio y el local comercial.

El ataque continuó en plena vía pública, frente a la carnicería. Uno de los proyectiles impactó en Geiser, que intentó refugiarse en una camioneta Toyota Hilux blanca. Sin embargo, el agresor continuó disparando y lo alcanzó con otros proyectiles. "Seis disparos en total", precisó el periodista. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de una empresa maderera ubicada frente al lugar y las imágenes se viralizaron.

Medina también señaló que la relación entre los vecinos ya era conflictiva desde hacía tiempo. "Según el testimonio de los vecinos, no era de ahora, ya venía una relación conflictiva hace rato entre ambos", indicó. Además, contó que durante las últimas horas del jueves y la madrugada del viernes se había desarrollado una reunión en la que la música tenía un volumen elevado.

Después del homicidio, Pes se entregó ante la Justicia. Tanto él como su hijo habían sido detenidos inicialmente, pero el joven recuperó la libertad porque la Fiscalía no encontró elementos para mantenerlo privado de su libertad. El farmacéutico, oriundo de Las Toscas y residente en Villa Guillermina desde hacía varios años, permanece alojado en la Comisaría Cuarta de Villa Ocampo.

La investigación pasó por las fiscalías de Reconquista y Las Toscas, con intervención de los fiscales Aguilar y Juan Carlos Koguc. Se esperaba que en los días siguientes se realizaran las audiencias imputativa y de medidas cautelares para determinar la situación procesal del acusado.

Entrevista de Fernando Carrafiello.