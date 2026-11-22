El Chaqueño Palavecino fue el encargado de cerrar la primera noche de República Folklore 2026 y, al día siguiente, dialogó con Cadena 3 desde la ruta, camino a Ambrosetti, donde esta noche se presenta en la Fiesta de la Confraternidad.

El artista no escondió su entusiasmo por lo vivido en el Parque de la Ciudad. “Felicitaciones a la Sole y a todos los que la acompañan. Realmente un mega festival”, destacó.

Palavecino consideró que el evento “hacía falta en Buenos Aires” y expresó su deseo de que continúe: “Que se siga haciendo”.

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Además, se mostró sorprendido por la magnitud de la convocatoria. “Mirá que metió artistas conocidos y yo creo que ha sido una cuarta parte de todos los que hay. Y todos los nuevos que vienen… el folclore es muy, muy grande", señaló.

El cantante reconoció que no pudo recorrer demasiado el predio porque llegó, pasó por el camarín, por prensa y volvió a prepararse para subir al escenario. Aun así, valoró el encuentro con colegas de distintas generaciones.

En el backstage se cruzó con Víctor Hugo Godoy (Los 4 de Córdoba), Roberto Pérez (Por Siempre Tucu), Los Galoncitos, Los Tequis, Las Soles y varios de los artistas más jóvenes que están surgiendo. “60, 70 años de historia arriba de un escenario. Tremendo todo”, resumió.

También destacó el momento en el que invitó a cantar a un artista menos habitual en los grandes festivales: “Es una linda manera de visibilizarlo”. Y recordó que compartió unos temas con Roberto Carabajal antes de que entrara la banda de Soledad para el cierre masivo.

En un tono más distendido, el Chaqueño habló de la comida típica del folklore. “En ese orden: el asado, el locro o las empanadas”, respondió cuando le preguntaron cuál es el plato representativo. Y repasó la riqueza gastronómica de cada región: las empanadas tucumanas, el frangollo santiagueño, la humita y los tamales (redondos en Salta y de otra forma en Tucumán), el pescado en Entre Ríos y la calidad de la carne en la zona pampeana.

Entrevista de Alejandro Bustos y Matías Arrieta.