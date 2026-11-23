El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 23 de noviembre alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes que afectarán a nueve provincias del país.

La alerta por tormentas comprende a Formosa, Misiones, Catamarca, Córdoba, San Luis, La Rioja y Mendoza. Según el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Estas podrán ir acompañadas de abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En tanto, la advertencia amarilla por vientos rige para el sur de Chubut y la provincia de Santa Cruz. Allí se prevén vientos del oeste o sudoeste con velocidades de entre 40 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada comenzará con cielo despejado. Luego se espera un ambiente agradable a caluroso, algo ventoso y con cielo algo nublado. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 31°C.

El SMN recomendó a la población extremar precauciones, especialmente en las zonas bajo alerta, ante la posibilidad de inundaciones súbitas, caída de árboles o carteles y complicaciones en el tránsito.