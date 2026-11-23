El mundo del diseño de interiores se nutre de diversas musas, y una de las más clásicas es el caballo. Este elegante animal vuelve a ocupar un lugar destacado en la decoración moderna, ofreciendo una rica fuente de inspiración. Desde un cuadro de óleo que adorna un escritorio hasta una figura de bronce en una estantería, el caballo se presenta de múltiples formas en los espacios contemporáneos.

La tendencia hacia los interiores ecuestres se ha reavivado gracias al auge del maximalismo, la personalización y el uso de elementos vintage. Según Jennifer Chipman, fundadora y diseñadora principal de Bond Design Company, la gente busca reconectar con un diseño más tradicional que evoque un sentido de herencia. Además, hay un creciente interés por interiores más orgánicos que permitan una conexión con la naturaleza. Chipman afirma: "Estamos volviendo a nuestras raíces".

La estética ecuestre también se relaciona con el estilo de Ralph Lauren, caracterizado por el uso de cuadros tradicionales, maderas, cueros envejecidos y capas de texturas. Junto a su atractivo por la herencia, el mundo ecuestre se distingue por la calidad de su artesanía y el lujo, características muy valoradas en la actualidad.

Para quienes deseen añadir un toque ecuestre a su hogar, aquí van algunos consejos de expertos. Chipman sugiere encontrar inspiración en los detalles de un sillín, una brida o incluso unas botas de montar, donde se pueden apreciar costuras, trabajos en metal y materiales que se embellecen con el tiempo. "Hay mucha inspiración de diseño en esos detalles", señala.

El arte ecuestre es otra excelente manera de integrar esta temática en la decoración. Como explica Chipman, "los caballos son animales extraordinariamente bellos, y hay infinitas formas de interpretarlos artísticamente". Desde obras abstractas hasta pinturas al óleo antiguas o fotografías en blanco y negro, el arte ecuestre puede complementar prácticamente cualquier estilo de diseño.

Para quienes prefieren un enfoque más sutil, se puede insinuar la presencia del caballo sin necesidad de exhibir imágenes o estatuas. La diseñadora de interiores Sophia Shibles menciona que "los interiores sofisticados no necesitan mostrar un solo caballo para transmitir la atmósfera, utilizando terciopelos que evocan cascos de montar, cueros, bronces y cuadros".

Además, incorporar detalles ecuestres reales puede añadir textura y un poco de historia a los espacios. Chipman recomienda usar mantas de silla vintage, y menciona que un sillín antiguo exhibido en un soporte en una esquina de una habitación puede ser un elemento escultural impresionante. También se pueden mostrar colecciones de botas de montar en los mudrooms.

Por último, Shibles sugiere usar el motivo ecuestre en la tapicería. "Considera reupholster un mueble antiguo o de mediados de siglo, como un sillón o un ottomán, en pieles de pelo". Estas vienen en una variedad de patrones y colores, desde los más dramáticos hasta los más sutiles.