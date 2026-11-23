Sorpresa en el centro de Rosario: encontraron un zorro atrapado en un auto
El operativo se realizó este lunes en la esquina de Santiago y San Juan, tras un aviso al 911. El animal presentaba una posible fractura en una de sus patas y fue trasladado a una clínica veterinaria.
23/11/2026 | 10:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El zorro rescatado en auto.
Personal de la Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Unidad Regional II intervino este lunes 23 de noviembre en un operativo poco habitual en Rosario: un zorro había quedado atrapado en la zona de la parrilla delantera de un automóvil.
Los efectivos llegaron hasta la intersección de Santiago y San Juan luego de ser comisionados por la Central de Emergencias 911. Con autorización de la propietaria del vehículo, realizaron maniobras de rescate no invasivas para retirar al animal sin provocarle mayores lesiones.
Se trataba de un ejemplar adulto que presentaba una posible fractura en su extremidad delantera izquierda. Tras lograr liberarlo, los agentes constataron su estado y coordinaron su traslado para recibir asistencia veterinaria.
Finalmente, el zorro fue llevado a la Clínica Veterinaria Cossia, donde quedó bajo atención y observación.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Un zorro quedó atrapado en la parrilla delantera de un automóvil.
¿Quién intervino en el operativo? Personal de la Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Unidad Regional II.
¿Cuándo sucedió el incidente? El lunes 23 de noviembre.
¿Dónde se produjo el rescate? En la intersección de Santiago y San Juan en Rosario.
¿Cómo se llevó a cabo el rescate? Se realizaron maniobras de rescate no invasivas con autorización de la propietaria del vehículo.
¿Por qué fue trasladado el zorro? Presentaba una posible fractura y necesitaba asistencia veterinaria.