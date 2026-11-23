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Personal de la Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Unidad Regional II intervino este lunes 23 de noviembre en un operativo poco habitual en Rosario: un zorro había quedado atrapado en la zona de la parrilla delantera de un automóvil.

Los efectivos llegaron hasta la intersección de Santiago y San Juan luego de ser comisionados por la Central de Emergencias 911. Con autorización de la propietaria del vehículo, realizaron maniobras de rescate no invasivas para retirar al animal sin provocarle mayores lesiones.

Se trataba de un ejemplar adulto que presentaba una posible fractura en su extremidad delantera izquierda. Tras lograr liberarlo, los agentes constataron su estado y coordinaron su traslado para recibir asistencia veterinaria.

Finalmente, el zorro fue llevado a la Clínica Veterinaria Cossia, donde quedó bajo atención y observación.