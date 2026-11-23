FOTO: Alerta amarilla en seis provincias por tormentas y ráfagas de viento de más de 90 km/h

Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dispuso este lunes alertas de nivel amarillo para sectores de seis provincias ante el pronóstico de tormentas y vientos intensos.

Según la información del organismo a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se trata de eventos climáticos con potencial para provocar daños y generar interrupciones temporales en las actividades cotidianas.

El aviso por precipitaciones abarca áreas de Córdoba, San Luis, Mendoza y La Rioja. En el territorio cordobés se aguarda el escenario más exigente, con el desarrollo de tormentas aisladas que podrían adquirir características fuertes.

El fenómeno estaría acompañado por intensa caída de agua en lapsos breves, descargas eléctricas constantes, ráfagas intensas y eventual granizo, dejando acumulados hídricos de entre 30 y 70 milímetros, con chances de superar esas marcas de manera puntual.

En tanto, para las zonas alcanzadas de San Luis, Mendoza y La Rioja se pronostican lluvias y núcleos de tormentas aisladas —algunas localmente fuertes— que también podrían presentar abundante agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. Para esta región se estiman registros pluviométricos de entre 20 y 40 milímetros.

Vientos en la Patagonia

En paralelo, el ente meteorológico activó una advertencia amarilla por vientos fuertes sobre la franja sur de Chubut y el norte de Santa Cruz.