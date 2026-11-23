Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) – El Municipio de Quilmes emitió un comunicado en el que se detallan las circunstancias de la explosión seguida de incendio ocurrida en Ezpeleta durante las celebraciones por el 154° aniversario de la localidad, así como la situación de los heridos y el operativo de emergencia en marcha.

El incidente tuvo lugar el domingo 22 de noviembre por la noche, cuando se produjo una explosión en un local de comidas situado en la intersección de Centenario y Bogotá, evento que posteriormente provocó un incendio en el lugar.

Como resultado de la explosión, los servicios de emergencia fueron activados de inmediato, logrando asistir a ocho personas heridas. Los heridos más graves fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica adecuada, como se menciona en el comunicado.

El espectáculo programado fue suspendido y se evacuó la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Se implementaron medidas de seguridad, como la instalación de vallados para delimitar el área afectada y un cordón de seguridad para permitir el acceso y salida de ambulancias. Además, se estableció un cordón sanitario para el traslado de los heridos.

En la respuesta al siniestro, participaron de manera coordinada efectivos policiales, Bomberos, Defensa Civil, el SAME, así como personal de las áreas municipales de Salud y Seguridad y agentes de la Agencia de Ordenamiento Urbano.

La Municipalidad expresó su solidaridad con las personas afectadas y se puso a disposición de sus familias. Asimismo, se agradeció la labor de los equipos que intervinieron en el operativo de emergencia.

Las causas del siniestro están siendo investigadas y la Fiscalía N°22 se encuentra a cargo de la causa, que ha sido caratulada como lesiones culposas. Actualmente, se realizan peritajes para esclarecer los motivos del hecho.