El aumento del cáncer colorrectal en jóvenes: diagnóstico tardío y síntomas que no se deben ignorar

Un reciente estudio alertó sobre el incremento del cáncer colorrectal en jóvenes, que se diagnostica frecuentemente en etapas avanzadas. La investigación, presentada en la Conferencia Nacional de la Academia Americana de Pediatría 2026, reveló que la mayoría de los pacientes de 21 años o menos ya se encontraban en las etapas III o IV de la enfermedad.

Durante el análisis, se revisaron los registros médicos de 84 pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal entre 2012 y 2023. A pesar de que solo el 20% tenía antecedentes familiares directos de la enfermedad, la mayoría presentaba un tipo de cáncer agresivo que ya había avanzado significativamente al momento del diagnóstico.

Los síntomas que se pasan por alto

Los investigadores expresaron su preocupación por la creciente frecuencia de este tipo de cáncer en la población joven y la tendencia a diagnosticarlo en etapas avanzadas. Los síntomas como dolor lumbar, cambios en los hábitos intestinales, pérdida de peso y sangrado rectal pueden no ser considerados alarmantes y, por ende, ser ignorados.

La doctora Erica Arnold, autora del estudio, indicó: "El cáncer colorrectal está, lamentablemente, volviéndose más común en adolescentes y adultos jóvenes, y representa una enfermedad diferente a la que se diagnostica en adultos mayores. Cuando se diagnostica, a menudo es agresivo y se presenta en etapas avanzadas, lo que conlleva altas tasas de recaída y mortalidad".

Consecuencias del diagnóstico tardío

El estudio también destacó que los retrasos en el diagnóstico, combinados con el comportamiento agresivo de los tumores, pueden contribuir a resultados a largo plazo desfavorables. Más de un tercio de los pacientes desarrollaron enfermedad recurrente, y casi la mitad falleció como resultado de su diagnóstico.

Los autores del estudio enfatizaron la necesidad de considerar seriamente los síntomas como la pérdida de peso inexplicada y el sangrado rectal en pacientes jóvenes. A medida que los cánceres típicamente asociados a adultos continúan apareciendo en edades más tempranas, subrayaron la importancia de coordinar la atención entre equipos médicos pediátricos y adultos, así como de desarrollar planes de tratamiento adaptados a estos pacientes.