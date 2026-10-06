El mensaje de una de las figuras de las copas ganadas por Chile para Messi: “Extraterrestre”

Lionel Messi se despide de la Selección argentina tras 21 años vistiendo la celeste y blanca este martes. La jornada se lleva a cabo en el Estadio Monumental, donde se realizará un amistoso con Benín.

En la previa del partido, diversas personalidades del fútbol reconocieron y elogiaron la trayectoria de Messi con la Albiceleste. Entre ellos, Arturo Vidal, mediocampista chileno y excompañero de Messi en el FC Barcelona, aprovechó la ocasión para dedicarle unas sentidas palabras a través de su cuenta oficial de Instagram.

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Vidal, quien fue clave para que Chile venciera a Argentina en dos finales de Copa América en 2015 y 2016, compartió vestuario con Messi entre 2018 y 2020, lo que le permitió apreciar la calidad del argentino. "Hoy juegas tu último partido por tu país, amigo. Te deseo lo mejor siempre. El mejor de la historia, extraterrestre", escribió el chileno.

Este no fue el primer elogio de Vidal hacia Messi. Durante el reciente Mundial 2026, el chileno se rindió ante el talento de Leo, luego de que este anotara tres goles en su debut frente a Argelia. "Es increíble, es el único que juega en Argentina, juega solo. Es el único que se mueve pensando en el arco. ¡Los pasó a todos!", expresó en esa oportunidad.

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A pesar de la rivalidad histórica entre Chile y Argentina, Messi y Vidal forjaron una buena amistad durante su etapa en Barcelona. Cuando Vidal se despidió del club catalán, Messi también le dedicó un mensaje en Instagram. "Te conocía sólo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste más todavía. Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va a extrañar, Arturo. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro", escribió Messi en 2020.