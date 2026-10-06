Si pierde con River, Estudiantes de Río Cuarto descenderá a la Primera Nacional

Por Gabriel Rodríguez

La campaña de Estudiantes de Río Cuarto es muy mala, tanto que su suerte puede quedar sellada el próximo fin de semana en la visita a River por la fecha 12 del Clausura.

El equipo ocupa actualmente el último lugar de la tabla anual con 11 puntos y también tiene el peor promedio de la Liga Profesional. Bajo el sistema vigente, uno de los descensos se define por la tabla anual y el otro por los promedios; si un mismo club termina último en ambos escalafones, el segundo descenso pasa al siguiente peor ubicado.

La situación puede quedar resuelta en la próxima fecha. Estudiantes deberá visitar a River Plate el sábado 10 de octubre a las 21:30 en el estadio Monumental, y una nueva derrota confirmará matemáticamente su regreso a la Primera Nacional a través de los promedios.

Es decir que la derrota de la jornada anterior ante Racing, dejó al “León” sin margen de error. El conjunto de Río Cuarto atraviesa una racha de cuatro derrotas consecutivas y diez partidos sin ganar, números que explican su delicada posición en las tablas. En el Clausura suma apenas seis puntos y también se encuentra último en su zona.

Después de enfrentar a River, todavía le quedarán partidos por disputar en el calendario, pero si cae en Núñez ya no tendrá posibilidades matemáticas de revertir su situación.

- CÓMO SE PRODUCIRÍA EL DESCENSO

Actualmente se encuentra en la posición 30 de la tabla de promedios con un coeficiente de 0,407, producto de 11 puntos en 27 fechas.

Si pierde quedará con 0,392 que es un número irrevertible para zafar.

¿Por qué? Porque le quedarán 12 puntos en juego, que de ganarlos lo harán llegar a 23 en el año, pero al dividirlos por los 32 partidos de la temporada, el coeficiente le quedará en 0,718.

¿Y Aldosivi? Divide distinto, por dos temporadas, y tiene un coeficiente de 0,831.

¿Si Aldosivi pierde todo, se salva? Sí. Suponiendo que Estudiantes gana todo y el “Tiburón” no suma más, el coeficiente le quedará en 0,765, resultado de dividir los 49 puntos que hoy tiene por los 64 encuentros en total. Por lo tanto, la diferencia es de 47 décimas a favor de Aldosivi.

ALGUNOS NÚMEROS DE ESTUDIANTES

• Hace 10 partidos que no gana con 7 derrotas y 3 empates

• Perdió 7 de los últimos 10 partidos

• Lleva 4 caídas consecutivas

• Se impuso en 1 de los últimos 20, con 15 derrotas y 4 empates

• Último en todas las tablas: en su zona del Apertura, en la del Clausura, en la tabla anual y en la tabla de promedios

• No ganó de visitante en el año, igual que Riestra y Aldosivi

• En una hipotética tabla de visitantes anual, también está último: Riestra tiene 6 puntos en 12 partidos (6E y 6D), Aldosivi 2 puntos en 12 (2E y 10D) y Estudiantes 2 puntos en 13 (2E y 11D)

QUÉ LE QUEDA A ESTUDIANTES

12°: River (V)

13°: Aldosivi (L)

14°: Barracas (V)

15°: Gimnasia LP (L)

16°: Central (V)

QUÉ LE QUEDA A ALDOSIVI

12°: Sarmiento (L)

13°: Estudiantes RC (V)

14°: Belgrano (L)

15°: Racing (V)

16°: River (L)