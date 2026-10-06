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La alineación de Argentina para la despedida de Messi ante Benín

El último encuentro del 10 se llevará a cabo en un amistoso internacional, donde Scaloni alinearía a los jugadores que acompañaron al capitán desde 2018.

06/10/2026 | 15:49Redacción Cadena 3

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Lionel Messi en su último entrenamiento.

FOTO: Lionel Messi en su último entrenamiento.

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Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- La Selección argentina tiene previsto realizar modificaciones en su alineación titular para el amistoso contra Benín, que se disputará a las 20 horas, en el marco de la fecha FIFA. Este partido será especial ya que marcará la despedida de Lionel Messi, quien regresará al equipo tras su ausencia en los partidos contra Bolivia y Burkina Faso.

En un evento que promete ser histórico, el director técnico Lionel Scaloni formará un equipo basado en los futbolistas que han acompañado a Messi desde 2018, incluyendo a Rodrigo De Paul, quien regresa a la titularidad.

La formación de Argentina se prevé con Emiliano Martínez en el arco; Agustín Giay en el lateral derecho, debido a las ausencias de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel; y Cristian Romero junto a Lisandro Martínez en la defensa central.

En la banda izquierda, el defensor del Lyon Nicolás Tagliafico esperará hasta el último momento para determinar su disponibilidad; en caso de no poder jugar, Facundo Medina tomará su lugar.

En el mediocampo, Rodrigo De Paul hará su retorno, acompañado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. En el ataque, Messi liderará la delantera junto a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La posible alineación sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La Selección argentina también ha preparado un video emotivo para Messi, donde se le agradece "por hacernos mejores a todos". El video destaca su impacto no solo en el fútbol, sino también en la vida de sus compatriotas.

El mensaje inicial del video menciona: "Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles o por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar".

El video resalta: "Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores".

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo?
Un amistoso internacional entre Argentina y Benín, que será la despedida de Messi.

¿Quién es el director técnico de la selección argentina?
El director técnico es Lionel Scaloni.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará el 6 de octubre a las 20 horas.

¿Qué jugadores están en la alineación titular?
Jugadores destacados incluyen a Messi, Lautaro Martínez, De Paul y Emiliano Martínez.

¿Qué mensaje se le dedicó a Messi?
Se le agradeció por "hacernos mejores a todos" en un emotivo video de despedida.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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