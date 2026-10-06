Fórmula 1: Los horarios para seguir y apoyar a Colapinto en el GP de Singapur

Esta semana -09.10.11 de octubre- finaliza para Franco Colapinto con el GP de Singapur de Fórmula 1 en el Circuito de Marina Bay -4.927 mts.-, la serie de tres semanas seguidas de competencias, que arrancara en Azerbaiyán y continuara en Malasia. En diferencia con las dos carreras pasadas, la que viene contará con el formato F1 Sprint.

Sin buenos resultados en las dos primeras, el argentino de Alpine estará en la pista desde el viernes para el ensayo único y la Clasificación Sprint, en una pista que ya conoce, donde ha corrido con el Williams en 2024 (11°) y con Alpine en 2025 (16°).

Los horarios en Argentina para seguir a Colapinto en Singapur, son los siguientes:

Viernes 9 de octubre

F1 Práctica Libre 1 -60' minutos- 05:30 hs. CON COLAPINTO

Clasificación Sprint 09:30 hs. CON COLAPINTO

Sábado 10 de octubre

Sprint -21 vueltas- 06:00 hs. CON COLAPINTO

F1 Clasificación 10:00 hs. CON COLAPINTO

Domingo 11 de octubre

F1 GP de Singapur -62 vueltas- 09:00 hs. CON COLAPINTO

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com. Edición y redacción: Marcelo Cammisa