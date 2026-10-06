Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 6 de octubre

En el contexto económico actual de Argentina, las cotizaciones del dólar son un tema de vital importancia. Este martes 6 de octubre, el dólar oficial registra un valor de 1.540 pesos para la venta, tras cerrar con una compra de 1.490 pesos. Esta diferencia en el valor de compra y venta es común en el mercado cambiario, donde las casas de cambio aplican un margen para sus operaciones.

Por otro lado, el dólar blue se presenta como una opción paralela, teniendo una compra de 1.525 pesos y una venta de 1.545 pesos. Este tipo de cambio no oficial refleja la alta demanda entre los ciudadanos que buscan proteger sus ahorros del contexto inflacionario argentino.

Además, encontramos otras alternativas como el dólar mayorista, que se cotiza a 1.512 pesos de compra y 1.521 pesos de venta, y el dólar bolsa, con una compra de 1.537,4 pesos y una venta de 1.538,7 pesos. Ambas opciones están sujetas a regímenes específicos y son utilizadas principalmente por empresas e inversores.

Una opción que ha ganado popularidad es el dólar contado con liquidación (CCL), que en este momento se compra a 1.606,1 pesos y se vende a 1.607,1 pesos. Este tipo de cambio permite a los inversores realizar operaciones internacionales mediante la compra de activos en pesos y su posterior venta en dólares en el exterior.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto ofrece una cotización de 1.600,95 pesos para la compra y 1.608 pesos para la venta, representando una opción innovadora y digital en el mercado cambiario.

Finalmente, otra modalidad que afecta el acceso a dólares es el dólar tarjeta, que al día de hoy se presenta con un valor de 1.937 pesos para la compra y puede llegar a 2.002 pesos en la venta para aquellas compras realizadas con tarjetas en el extranjero.

Este escenario se ve influenciado por múltiples factores, entre los que se encuentran la inflación, la oferta y demanda de divisas, y las políticas cambiarias implementadas por el Gobierno. El efecto de estas medidas provoca una gran variación en los tipos de cambio, lo que repercute directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes deben adaptarse a un entorno financiero cambiante.