Llaryora respaldó las fotomultas y propuso un sistema mixto con la Policía Caminera

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció a favor de avanzar con las fotomultas en la provincia y propuso un sistema que combine controles electrónicos con la presencia de la Policía Caminera. Además, señaló que el Ministerio de Seguridad trabaja en los pliegos para adquirir equipamiento.

"Yo creo que hay que avanzar definitivamente en un sistema mixto, porque a veces lo presencial también es importante", sostuvo en diálogo con Cadena 3, durante el lanzamiento de la Renault Niagara en la planta de Santa Isabel.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar tecnología para controlar las infracciones, Llaryora respaldó esa alternativa y explicó que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, trabaja en el tema. Mencionó como posibles lugares de aplicación los puentes y las circunvalaciones, aunque no precisó fechas de implementación.

"Están trabajando ya con los pliegos para la adquisición", afirmó. Ante la repregunta del conductor, reiteró que Quinteros estaba abocado a esa tarea y remarcó que la incorporación de dispositivos electrónicos debe complementarse con los controles de la Caminera.

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Para explicar la situación actual, el mandatario recordó el debate que se produjo en Córdoba cuando distintos municipios utilizaban radares y cámaras para sancionar infracciones. Según relató, uno de los cuestionamientos era que los conductores recibían las multas después de haber cometido la falta.

Llaryora explicó que, frente a esa discusión, se priorizó el control presencial para que la persona conociera la infracción en el momento y pudiera corregir su conducta antes de provocar un siniestro.

Sin embargo, consideró que ahora existe un escenario diferente, con experiencias de controles electrónicos en ciudades de otras provincias, como Buenos Aires y Santa Fe.

También recordó que, durante su gestión como intendente de Córdoba, se acordó utilizar imágenes de las cámaras policiales para detectar infracciones. Añadió que esos dispositivos permiten identificar a quienes arrojan basura y sostuvo que ya existe legislación que habilita su uso.

"Para mí tiene que ser un sistema mixto en donde vayamos a la tecnología", insistió. Y subrayó el objetivo de los controles: "Hay que respetar las leyes de tránsito porque salvan vidas".

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Entrevista de Fernando Genesir.