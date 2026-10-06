En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juntos

Llaryora respaldó las fotomultas y propuso un sistema mixto con la Policía Caminera

El gobernador de Córdoba indicó que Seguridad trabaja en los pliegos para adquirir equipamiento. Señaló que los controles electrónicos podrían incorporarse en lugares como puentes y circunvalaciones.

06/10/2026 | 11:53Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba. (Foto: X/Gobierno de Córdoba)

FOTO: Martín Llaryora, gobernador de Córdoba. (Foto: X/Gobierno de Córdoba)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Llaryora celebró el lanzamiento de la Renault Niagara: "Esto asegura trabajo"

    Juntos

    Episodios

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció a favor de avanzar con las fotomultas en la provincia y propuso un sistema que combine controles electrónicos con la presencia de la Policía Caminera. Además, señaló que el Ministerio de Seguridad trabaja en los pliegos para adquirir equipamiento.

"Yo creo que hay que avanzar definitivamente en un sistema mixto, porque a veces lo presencial también es importante", sostuvo en diálogo con Cadena 3, durante el lanzamiento de la Renault Niagara en la planta de Santa Isabel.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar tecnología para controlar las infracciones, Llaryora respaldó esa alternativa y explicó que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, trabaja en el tema. Mencionó como posibles lugares de aplicación los puentes y las circunvalaciones, aunque no precisó fechas de implementación.

"Están trabajando ya con los pliegos para la adquisición", afirmó. Ante la repregunta del conductor, reiteró que Quinteros estaba abocado a esa tarea y remarcó que la incorporación de dispositivos electrónicos debe complementarse con los controles de la Caminera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para explicar la situación actual, el mandatario recordó el debate que se produjo en Córdoba cuando distintos municipios utilizaban radares y cámaras para sancionar infracciones. Según relató, uno de los cuestionamientos era que los conductores recibían las multas después de haber cometido la falta.

Llaryora explicó que, frente a esa discusión, se priorizó el control presencial para que la persona conociera la infracción en el momento y pudiera corregir su conducta antes de provocar un siniestro.

Sin embargo, consideró que ahora existe un escenario diferente, con experiencias de controles electrónicos en ciudades de otras provincias, como Buenos Aires y Santa Fe.

También recordó que, durante su gestión como intendente de Córdoba, se acordó utilizar imágenes de las cámaras policiales para detectar infracciones. Añadió que esos dispositivos permiten identificar a quienes arrojan basura y sostuvo que ya existe legislación que habilita su uso.

"Para mí tiene que ser un sistema mixto en donde vayamos a la tecnología", insistió. Y subrayó el objetivo de los controles: "Hay que respetar las leyes de tránsito porque salvan vidas".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Fernando Genesir.

Lectura rápida

¿Quién se pronunció a favor de las fotomultas en Córdoba? El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

¿Qué propone Llaryora para el control de infracciones? Un sistema mixto que combine controles electrónicos con la presencia de la Policía Caminera.

¿Quién está trabajando en los pliegos para adquirir equipamiento? El Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros.

¿Qué debate se produjo en Córdoba sobre las infracciones? Los municipios usaban radares y cámaras, pero se cuestionaba que las multas llegaban después de cometer la falta.

¿Cuál es el objetivo de los controles según Llaryora? Respetar las leyes de tránsito porque salvan vidas.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf