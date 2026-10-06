Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 6 de octubre.

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El número de sorteo 18908 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 6 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 4179, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ladrón).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4179

2° 2488

3° 7443

4° 9601

5° 4218

6° 2124

7° 0615

8° 1147

9° 3186

10° 0685

11° 4944

12° 5665

13° 7659

14° 0570

15° 6702

16° 0042

17° 8977

18° 8820

19° 3340

20° 0405