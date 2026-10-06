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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 6 de octubre.

El sorteo número 18908 de la quiniela matutina se realizó el martes 6 de octubre a las 15:00, destacando el número 4179 en la primera posición, asociado a la interpretación tradicional de "Ladrón".

06/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 18908 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 6 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 4179, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ladrón).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4179
2° 2488
3° 7443
4° 9601
5° 4218
6° 2124
7° 0615
8° 1147
9° 3186
10° 0685
11° 4944
12° 5665
13° 7659
14° 0570
15° 6702
16° 0042
17° 8977
18° 8820
19° 3340
20° 0405

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18908 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 6 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 4179, asociado a la interpretación de "Ladrón".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar esta información?
En los medios de comunicación y plataformas de juegos de azar en Argentina.

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