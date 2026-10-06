Explosión en una obra en construcción en barrio San Vicente: hay dos heridos

Dos operarios resultaron heridos este martes tras una explosión registrada en una obra en construcción del barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en la intersección de Centro América y Agustín Garzón y fue advertido por llamados al 911. Al arribar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a los trabajadores que se encontraban realizando tareas de soldadura.

Según explicó a Cadena 3 el subcomisario de Bomberos Lucas Paz, los operarios utilizaban como base un tanque de combustible mientras trabajaban con una amoladora.

“Por motivos a establecer, dos obreros trabajaban en soldadura con amoladora usando como base un tacho de combustible. Se encontraba en el interior del tacho o había algo de combustible, y el contacto de los vapores con las chispas de la amoladora produjo una deflagración”, detalló.

Como consecuencia de la explosión, ambos trabajadores sufrieron quemaduras de primer y segundo grado.

“Están conscientes. Hubo rápida acción del personal del 107 hacia el Instituto del Quemado”, señaló Paz.

Los dos operarios fueron trasladados por un servicio de emergencias al Instituto del Quemado para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Subdirección General de Bomberos junto a efectivos del Comando de Acción Preventiva.

Informe de Jorge Mercado