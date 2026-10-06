Empezaron instalando barras de calistenia en casas y hoy tienen más de 500 espacios de entrenamiento

CORE Espacios nació hace una década de la mano de Raúl Cáceres y Nicolás Jaasiel Martínez, cuando la calistenia todavía era una actividad de nicho en Argentina. Las primeras instalaciones fueron en casas particulares, terrazas y hasta en el altillo de una vivienda en Devoto.

Core, una marca que nació hace siete años, empezó su camino a solo 20 días de la pandemia. A pesar del cierre total que enfrentaron, la necesidad de reinventarse condujo a Cáceres a potenciar el entrenamiento en espacios al aire libre. "Comenzamos a hacer que cada persona pueda entrenar en cualquier lugar, ya sea público o privado”, comentó Cáceres a Cadena 3, destacando que la propuesta de Core se adapta a diversos espacios.

El salto llegó cuando comenzaron a trabajar en espacios públicos y a desarrollar circuitos para municipios, clubes, colegios, countries y empresas. Hoy superan los 500 espacios instalados y tienen presencia en CABA, AMBA, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Jujuy, La Pampa y Neuquén.

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“La calistenia viene de la Antigua Grecia, pero su práctica aumentó en Argentina hace unos 10 años”, afirmó Cáceres. Su aventura en este mundo comenzó al ver a un practicante en una plaza de Palermo.

“La idea inicial surgió cuando conocí a mi socio, quien se dedicaba a mejorar las barras de calistenia. Así comenzamos a escalar el proyecto y abrir la primer sede de Core”, recordó. Gracias a la innovación y la calidad de sus materiales, Core se posiciona como líder en este ámbito.

Core no solo fomenta la actividad física, sino también el vínculo familiar. “Entrenar no debe ser un padecimiento. Fomentamos la diversión y buscamos que las personas disfruten del ejercicio”, señaló Cáceres. Con el apoyo de un equipo comprometido, Core se enfoca en ofrecer un entrenamiento accesible y atractivo.

Los proyectos van desde pequeñas estructuras de 6 m² hasta instalaciones de 600 m². La propuesta busca que el entrenamiento al aire libre sea accesible para cualquier persona, sin necesidad de pagar un gimnasio.

En Córdoba están desarrollando un nuevo espacio en Parque Las Tejas pensado para integrar entrenamiento, juego y encuentro comunitario. Para 2026 se propusieron instalar 120 nuevos circuitos y cuadruplicar el negocio.

Finalmente, Cáceres comparte su optimismo sobre el futuro del país: “La Argentina la hacemos los argentinos. Cada persona puede llevar su idea hasta donde su imaginación alcance”. Con la meta de cuadruplicar el negocio este año, Core continúa su misión de expandir circuitos de calistenia y promover un estilo de vida saludable.

Entrevista de La Argentina Posible.