El amanecer del mito: Pancho Ferraro y Nereo Champagne evocaron los inicios de Messi en la selección

FOTO: Un joven Messi, en su debut con la celeste y blanca (Foto: FotoBaires)

Nereo Champagne fue uno de los futbolistas que compartió con Lionel Messi sus primeros pasos con la selección argentina. Aquel recuerdo, más de dos décadas después, sigue teniendo un valor especial para el exarquero, que habló con Cadena 3 en la previa de la despedida del astro rosarino.

“Lo vivo con alegría y orgullo. De chiquito fui siempre muy fanático del fútbol y poder haber sido parte de ese día me pone muy feliz. Es algo histórico, que va a perdurar en el tiempo”, expresó.

El primer día de Messi en el predio de Ezeiza fue el 25 de junio de 2004. Días después, el 29 de junio, Argentina disputó un amistoso sub-20 ante Paraguay en el estadio de Argentinos Juniors. El partido terminó 8-0 y Leo ingresó en el entretiempo: marcó un gol y dio dos asistencias.

Champagne recordó cómo fue aquel primer encuentro con el joven rosarino, que llegaba desde España.

“No sabíamos que se había hecho rápido. Habíamos ido a jugar a Paraguay 15 días atrás y sabíamos que la revancha era en Argentina, en esa preparación previa a un Sudamericano. Estábamos entrenando en Ezeiza y nos dijeron que iba a venir un chico que vivía en España, que era argentino y quería jugar para Argentina. Se veía que hacía cosas diferentes”, contó.

“Era un equipazo, pero él era un fuera de serie”

Para Champagne, la diferencia de Messi con respecto a sus compañeros se percibía desde aquellos primeros entrenamientos.

“Se veía que era distinto: tenía una velocidad distinta, con un arranque y una gambeta tremenda. Esa selección era un equipazo: todos llegaron a Primera, jugaron Mundiales con la Mayor algunos, pero él era fuera de serie”, sostuvo.

También destacó una característica que, según su mirada, Messi conservó a lo largo de toda su carrera.

“Leo habla en rosarino, y a eso nunca lo perdió. Me pasó de encontrar argentinos en España que se españolizan, pero él no perdió nunca el hablar rosarino. Ese gen pícaro, con humildad, respeto, competitivo, no lo perdió nunca y lo llevó a ser lo que es”, afirmó.

Después de aquel Sudamericano, Champagne y Messi compartieron también el Mundial Sub-20 de 2005, disputado en Países Bajos. El equipo dirigido por Francisco “Pancho” Ferraro terminó consagrándose campeón, con Messi como figura, goleador y mejor jugador del torneo.

Pancho Ferraro y una anécdota con Messi

Ferraro, quien primero fue colaborador de Hugo Tocalli en el Sudamericano y luego asumió como entrenador del seleccionado juvenil en el Mundial, también habló con Cadena 3 sobre aquella generación.

“Fue muy lindo. Pasamos 40 días en Países Bajos. Recuerdo muy gratamente ese grupo. Uno habla de Messi y fue y es extraordinario, pero había un grupo bárbaro y grandes jugadores”, recordó.

El entrenador también remarcó la importancia de la formación fuera de la cancha.

“Siempre hay que saber decir que no: la noche se hizo para dormir, hay que alimentarse, practicar, llegar temprano, pensar en las cosas, cuando sos joven estudiar. Pasé por inferiores y es el deber de uno explicárselo. Muchos quedan en el camino”, señaló.

Ferraro recordó que Messi tenía apenas 17 años y ya mostraba condiciones extraordinarias.

“Leo tenía velocidad, a los 17 o 18 años, donde llevaba la pelota pegada al pie izquierdo. Era distinto en cómo se sacaba al rival de encima, cómo le pegaba a la pelota, y lo hacía en entrenamientos y partidos. Afuera era uno más, con una sencillez y humildad terrible, y sigue siendo de esa manera”, afirmó.

El entrenador también contó por qué Messi fue suplente en el primer partido del Mundial Sub-20.

“Él estaba con una molestia. Lo quise resguardar. Iba a ser titular ese partido. Cuando terminamos la última práctica tenía una molestia en el posterior. Lo senté en el banco. El que se sorprendió fue (Gustavo) Oberman, que no creía que iba a ser titular, y ahora se mata de risa. Después no largó más la titularidad, fue el mejor jugador y goleador del campeonato y trajimos la copa”, relató.

La “carita mala” y el pedido de disculpas

Ferraro también recordó una situación que refleja el carácter competitivo que ya tenía Messi en aquella época.

“Estábamos jugando el tercer partido, le ganábamos a Alemania y en el segundo tiempo salió Oberman y entró el Kun Agüero, y echan al ''Chaco'' Torres. Ahí pongo a (Lucas) Biglia, y el cartel decía de sacar a Messi. Ahí pone la carita mala, sin insultos. Pasa, lo acaricio, se sienta, ganamos y pasamos a la ronda final”, relató.

Después del partido, Messi se acercó al entrenador para disculparse por su reacción.

“Fuimos a comer, viene el profe y me dice que Leo me quiere hablar. Fuimos al salón y me pidió perdón por la cara que hizo al salir. Le dije que no tenía que hacerlo, pero me pidió perdón por salir con bronca. Le dije que no lo haga más ni a mí ni a ningún DT. A alguno se lo hizo”, recordó Ferraro entre risas.

Con el paso de los años, aquella personalidad competitiva también fue moldeándose. Ferraro destacó especialmente la capacidad que tuvo Messi para entender que, incluso siendo la gran figura, no siempre debía jugar todos los minutos.

“Hay que admirar a (Lionel) Scaloni y a su cuerpo técnico. Messi comprendió que a veces tenía que estar sentado o no completar los 90”, consideró.

Un legado que trasciende al fútbol

Champagne también puso el foco en el significado de la despedida de Messi y en la posibilidad de reconocer en vida a una figura de semejante dimensión.

“Deja un legado muy grande desde lo futbolístico y lo humano. No siempre pasa que se pueda despedir así. Mirá lo que le pasa a Cristiano Ronaldo en Portugal. A nivel sociedad pasa también: (René) Favaloro dejó un legado incalculable y no fue reconocido como debería. Tener la posibilidad de despedir a un mito viviente con alegría es de mucha fortuna”, sostuvo.

Y dejó una reflexión sobre la posibilidad de que Argentina vuelva a tener una figura de la magnitud de Messi.

“Dios ya nos dio dos (con Maradona) o tres con Di Stéfano. Si nos da más, seríamos demasiado afortunados. Están las condiciones dadas para que se dé. Tenemos el talento, potrero, grandes formadores, siguen existiendo los clubes de barrio que son el motor para que los chicos cumplan su sueño. Ojalá pueda aparecer alguien”, expresó.

La despedida como celebración

“Para el futbolero tiene que ser un día de alegría. Podemos despedir a un futbolista extraordinario en este marco de alegría, disfrute, de estar todos contentos, que no siempre pasa”, concluyó Ferraro.

Champagne, en tanto, resumió el sentimiento que atraviesa a quienes estuvieron cerca de aquellos primeros pasos de Messi con una frase que anticipa la emoción de la jornada: “Esta noche hay que preparar el pañuelo, porque vamos a llorar”.

Entrevista de Rodolfo Barili y Diego Borinsky