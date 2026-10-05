FOTO: Rompió un silencio de más de 20 años y convirtió su historia en un proyecto para ayudar a otros.

FOTO: Rompió un silencio de más de 20 años y convirtió su historia en un proyecto para ayudar a otros.

Gastón Vigo Gasparotti es economista, santafesino y fundador de Akamasoa Argentina. Durante más de 27 años guardó silencio sobre los abusos sexuales que sufrió en su infancia y recién a los 34 años pudo contarlo.

Ese proceso personal derivó en un libro escrito junto a su padre y en una exposición pública con la que busca acompañar a otras víctimas. En paralelo, Gasparotti creó en Argentina una experiencia inspirada en el trabajo de Pedro Opeka en Madagascar.

"Lo que hacemos es tratar de replicar la obra del padre Pedro Opeka, quien comenzó a construir comunidades en un inmenso basural donde hoy viven 60,000 personas", relató Gasparotti a Cadena 3. Su iniciativa, que lleva más de seis años en desarrollo, abarca siete hectáreas donde ya se han edificado numerosas viviendas y espacios de acogida.

El financiamiento de Akamasoa proviene de donaciones y de una red de 6,000 voluntarios. "El enemigo de la solidaridad es la desconfianza. Hacemos un llamado a la acción y el corazón de la gente responde", explicó Gasparotti. El proyecto no solo busca ayudar a quienes llegan en situaciones extremas, sino también generar un cambio en su autoestima y autoeficacia.

Aquellos que se acercan a Akamasoa suelen ser personas desnutridas, maltratadas o en condiciones de extrema precariedad. "Creemos en la potencialidad de ellos y luchamos contra la pobreza, no contra los pobres", enfatizó Gasparotti.

En la comunidad actualmente viven 133 personas, con la meta de alcanzar las 800. "Nuestro enfoque no está solo en cubrir necesidades, sino también en transformar vidas. Tenemos un colegio, un centro de salud y espacios de oficio", manifestó.

Akamasoa desarrolla en Lima, partido de Zárate, una comunidad basada en vivienda, educación, trabajo y formación en oficios. Las propias familias participan en la construcción de las casas y en actividades destinadas a generar autonomía. El proyecto comenzó en 2020 sobre un predio que había sido un basural y hoy continúa ampliándose.

Además, Gasparotti compartió su experiencia de superación personal, tras haber sufrido abusos cuando era joven y no poder contarlo por más de 20 años. Gastón destacó la importancia de la dignidad como motor de cambio. "Un individuo que se reencuentra con su dignidad es capaz de hacer lo imposible", concluyó.

Entrevista de La Argentina Posible.