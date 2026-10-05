Se desgarró Alan Velasco y se pierde partidos clave de Boca

El cuerpo técnico de Boca comenzó la semana previa al choque ante Instituto en Córdoba con una pésima noticia para el armado del equipo titular. Se confirmó oficialmente la lesión del mediocampista Alan Velasco, quien se transforma en una baja de peso para el entrenador Rodolfo Arruabarrena. El futbolista sintió una fuerte molestia física durante el último compromiso disputado por el Xeneize frente a Unión en La Bombonera.

El volante padece un desgarro en el aductor de la pierna izquierda. La gravedad del diagnóstico genera máxima incertidumbre en el cuerpo técnico respecto a los tiempos que demandará su rehabilitación en el predio.

Para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, el exjugador de Independiente es considerado una pieza fundamental dentro del esquema titular. La baja de Velasco se suma a la reciente lesión de Tomás Aranda, quien sufrió la fractura del peroné derecho y ya inició su proceso de recuperación.

De esta manera, el jugador queda totalmente descartado para visitar a la Gloria este viernes por el Torneo Clausura. Asimismo, el volante representa una seria duda para integrar la nómina en el choque de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Ante este complejo escenario de bajas, el director técnico del conjunto de la Ribera se ve obligado a modificar la formación e incluso la disposición táctica. Una de las variantes más probables que contempla el entrenador es la inclusión como titular del delantero colombiano Sebastián Villa.

El atacante inició desde el arranque en el último duelo ante el Tatengue y aparece como el reemplazante natural para mantener el poder ofensivo. Aunque Velasco cumple funciones orientadas a la gestación de juego y la elaboración en la mitad de la cancha, el cuerpo técnico evalúa un cambio de dibujo.

La delantera de la alineación azul y oro podría quedar conformada por Sebastián Villa, el uruguayo Miguel Merentiel y el juvenil Leonel Flores. Otra de las cartas que gana terreno es el chileno Carlos Palacios, quien suma minutos de calidad e ingresos positivos desde la llegada del DT.