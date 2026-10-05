Asesinaron a un uruguayo en Palermo e investigan un presunto ajuste de cuentas: dos detenidos

FOTO: Crimen en Palermo: asesinan a uruguayo con antecedentes y hay dos detenidos por ajuste de cuentas

Dos hombres fueron detenidos por su supuesta participación en el crimen de un ciudadano de nacionalidad uruguaya -quien presentaba múltiples antecedentes penales-, asesinado a disparos en su domicilio del barrio porteño de Palermo, y la Justicia investiga un presunto ajuste de cuentas.

Según informaron fuentes policiales, Carlos Andrés Migales Viera, de 31 años, fue hallado muerto en su departamento de la calle Costa Rica al 5200, donde familiares de la víctima afirmaron que un grupo de personas ingresó al lugar sin violar la cerradura, abrieron fuego contra el extranjero y se dieron a la fuga.

Con los datos aportados por los allegados al damnificado, el personal policial concretó el arresto de dos sospechosos, mientras que en la intersección de Santa Fe y Bullrich incautaron un arma con silenciador que fue descartada por uno de los supuestos agresores durante la huida.

Además, en el auto que utilizaron para escapar se encontró otro revólver, a la vez que se dispuso la intervención de peritos de la Policía Científica para resguardar la escena del crimen.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 26 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Damián Kirszenbaum, intervino en el caso y sospecha de un supuesto crimen por encargo.

Migales Viera nació el 18 de diciembre de 1994 en Uruguay e ingresó a la Argentina en septiembre. Se identificaba como líder del clan La Mafilia, conocido como Los Puglia en el país vecino.

La organización, dedicada al narcomenudeo, opera en la ciudad de Montevideo, mientras que el hombre se mudó recientemente a Punta del Este, donde abrió un restaurante.

Los investigadores creen que una persona relacionada con el narcotráfico en Uruguay sería la autora ideológica del hecho

El implicado, además, cuenta con antecedentes por hurtos cometidos cuando era menor de edad, homicidio, lesiones personales y narcotráfico.

Informe de Mauricio Conti.