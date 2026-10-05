Octubre: Saturno brilla y los meteoros de Halley iluminan el cielo nocturno

Octubre se presenta como un mes emocionante para los aficionados a la astronomía, con varios eventos celestiales destacados. Entre ellos, se encuentra la oposición de Saturno, que permitirá observar el planeta anillado durante gran parte de la noche. Además, los meteoros de Halley ofrecerán un espectáculo durante el pico de la lluvia de meteoros Orionidas, y la Luna pasará cerca del famoso cúmulo estelar de las Pléyades, también conocido como las Siete Hermanas.

Las principales fechas a tener en cuenta son las siguientes:

4 de octubre: Saturno alcanzó la oposición, lo que lo hace visible durante gran parte de la noche.

6 de octubre: Una delgada Luna creciente aparecerá cerca de Júpiter antes del amanecer.

21-22 de octubre: El pico de la lluvia de meteoros Orionidas; aunque la luz de la Luna puede interferir, se recomienda observar antes del amanecer, después de que la Luna se haya puesto.

27-28 de octubre: La Luna pasará cerca del cúmulo estelar de las Pléyades.

La oposición de Saturno se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y el planeta, lo que permite que Saturno aparezca en el lado opuesto del cielo respecto al Sol. Esto significa que el planeta se eleva alrededor de la puesta del sol y es visible durante gran parte de la noche. Este evento también ha atraído la atención de los científicos debido a la inusual actividad en la atmósfera de Saturno. Observaciones recientes del Telescope Espacial Hubble revelaron una ola atmosférica de diez lados alrededor del polo sur de Saturno, que parece estar fortaleciéndose, brindando a los investigadores una oportunidad única para estudiar esta estructura atmosférica en desarrollo.

Por otro lado, la lluvia de meteoros Orionidas alcanzará su pico en la noche del 21 al 22 de octubre. Estos meteoros provienen de pequeños fragmentos dejados por el cometa Halley. Aunque los Orionidas parecen originarse de la constelación de Orión, los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo. Este año, las condiciones de visualización no serán ideales durante toda la noche, ya que se espera que una brillante Luna creciente opaque algunos de los meteoros más tenues. La mejor oportunidad para observar la lluvia se presentará en las horas previas al amanecer, después de que la Luna se haya puesto. Para una mejor experiencia, se recomienda encontrar un lugar oscuro, lejos de las luces brillantes, y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad.

Finalmente, otro espectáculo impresionante se producirá en la noche del 27 al 28 de octubre, cuando la Luna pasará cerca del cúmulo estelar de las Pléyades. Este cúmulo ha inspirado historias en muchas culturas antiguas y se puede observar desde casi cualquier parte del mundo. Para localizar esta agrupación, se debe mirar hacia el este durante la noche, cuando la Luna y las Pléyades ascienden en el cielo. A simple vista, el cúmulo aparece como un grupo de 6 a 7 estrellas ligeramente borrosas, y aunque no se necesita equipo especial para observarlo, unos binoculares o un telescopio pueden revelar el cúmulo con mayor detalle.