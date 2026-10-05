HackerRank presenta un entrevistador AI que transforma el futuro de las entrevistas laborales

HackerRank, la plataforma utilizada por empresas para evaluar y contratar desarrolladores, presentó Chakra, un innovador entrevistador AI que promete transformar el futuro de las entrevistas laborales. Este sistema ya ha realizado más de 500,000 entrevistas en su fase de prueba, con compañías destacadas como Snowflake, Snorkel y Capgemini entre sus primeros usuarios.

El uso de la inteligencia artificial en entrevistas no es nuevo; muchas empresas han comenzado a implementar herramientas automatizadas para filtrar candidatos y optimizar el proceso de selección. Sin embargo, Chakra se destaca al no solo evaluar respuestas, sino también observar el proceso de pensamiento y la toma de decisiones de los candidatos.

Con Chakra, la experiencia de la entrevista se asemeja más a un trabajo real que a una prueba tradicional de programación. Los candidatos reciben tareas que implican trabajar en un repositorio de código real, utilizando un espacio de trabajo que incluye un asistente AI. A medida que los candidatos avanzan, Chakra formula preguntas de seguimiento que indagan sobre sus decisiones y enfoques.

Según Vivek Ravisankar, cofundador y CEO de HackerRank, este sistema busca capturar señales más complejas como el pensamiento crítico y el juicio, además de lo que la empresa denomina "fluidez en AI", que evalúa cómo un candidato plantea un problema para la AI y cómo guía sus resultados hacia una solución. "La evaluación previa se centraba en el resultado; ahora, gracias a la AI, cualquiera puede producir un artefacto", explicó Ravisankar.

Además, la compañía ha observado que la implementación de Chakra ha reducido significativamente las banderas de actividad sospechosa, con un descenso de entre 70% y 80% en comparación con evaluaciones tradicionales. Esto sugiere que dar acceso a AI durante la entrevista disminuye la tentación de recurrir a herramientas externas para obtener respuestas.

HackerRank, que lanzó su plataforma en TechCrunch Disrupt en 2012, ha evolucionado desde simples desafíos de codificación a un modelo más sofisticado que integra AI en su proceso de evaluación. Actualmente, cuenta con más de 3,000 clientes empresariales y una comunidad de más de 30 millones de desarrolladores en todo el mundo.

Chakra representa una apuesta por un futuro donde las evaluaciones de habilidades técnicas se complementen con análisis más profundos de las capacidades de los candidatos. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la delegación de decisiones de contratación a algoritmos. Ravisankar aseguró que Chakra está diseñado para puntuar a los candidatos, pero la decisión final siempre quedará en manos humanas.

La creciente regulación sobre el uso de AI en procesos de contratación es un tema que HackerRank toma en serio. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, requiere auditorías de sesgo para herramientas de decisión automatizadas, un aspecto que Ravisankar reconoce como parte del desarrollo del producto.