Juicio de Ivana Garcilazo: Fiscalía sostiene que los tres acusados tuvieron la misma responsabilidad

El juicio por el crimen de Ivana Garcilazo comenzó este lunes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La fiscal Laura Riccardo explicó que la Fiscalía considera que los tres acusados tuvieron la misma responsabilidad en el ataque ocurrido el 30 de septiembre de 2023, cuando la joven fue alcanzada por un pedazo de baldosa en la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo.

Riccardo sostuvo que el hecho debe analizarse como una secuencia completa y no solamente a partir del momento en que fue arrojada la piedra contra Ivana. Según explicó, todo comenzó cuando los tres acusados se juntaron a ver el clásico rosarino y continuó después del partido, cuando se dirigieron hasta la esquina donde ocurrió el ataque.

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?? “SIGUEN SIENDO LOS TRES ASESINOS”: LA FAMILIA DE IVANA GARClLASO, ANTES DEL JUICIO El juicio por el homicidio de Ivana Garcilaso comienza este lunes y la familia de la víctima estará presente en las audiencias. Silvina, su hermana, aseguró que tiene confianza en la Justicia. https://t.co/PFumUYMPCN — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 5, 2026

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“Es un hecho que hay que mirarlo teniendo en cuenta la secuencia completa. No es un hecho que se agota en lo que fue tirar un pedazo de baldosa contra Ivana”, señaló la fiscal. En esa línea, afirmó que los tres “se agacharon, tomaron pedazos de baldosas y las arrojaron contra Ivana”, dispuestos a causar “cualquier tipo de ataque y daño a un hincha de Central”.

La Fiscalía solicita para Damián Reinfestuel, Matías Ariel Cabrera y Juan José Masón una pena de 30 años de prisión. Además, pidió la inhabilitación perpetua para los tres para asistir a los estadios de Rosario Central y Newell's. Para Reinfestuel y Cabrera también solicitó 15 años de inhabilitación para pertenecer como jugadores, dirigentes o mantener cualquier tipo de relación con un club.

La fiscal también se refirió a las diferencias en las situaciones posteriores de los acusados. Reinfestuel fue encontrado casi dos años después en Bolivia, mientras que Cabrera y Masón se entregaron luego de que la investigación avanzara sobre sus identidades. Sin embargo, Riccardo sostuvo que esas circunstancias no modifican la responsabilidad que la Fiscalía atribuye a cada uno.

“Los tres acusados fueron detenidos y la conducta de los tres fue la misma en cuanto a que al momento del hecho ninguno se puso a disposición”, afirmó. Para la fiscal, los tres son “igualmente responsables” por la conducta que desplegaron aquella noche.

El debate continuará hasta el 22 de octubre y contará con numerosos testigos, videos y especialistas que analizarán, entre otros elementos, el tipo de baldosa que fue arrojada contra Ivana. Los tres acusados participarán de las audiencias de manera remota, vía Zoom, aunque Riccardo aseguró que podrán escuchar la totalidad de la prueba y las teorías de las partes.

Informe de Fernando Carrafiello.