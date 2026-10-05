OpenAI introduce anuncios visuales junto a los resultados de generación de imágenes en EE. UU.

OpenAI lanzó una nueva función que permitirá la aparición de anuncios visuales junto a los resultados de generación de imágenes en su plataforma ChatGPT. Esta innovación, que comenzará a implementarse en los próximos días, tiene como objetivo atraer a anunciantes interesados en utilizar imágenes para captar la atención de los usuarios.

Los anuncios se mostrarán únicamente en los Estados Unidos en una fase inicial y estarán claramente etiquetados para que los usuarios puedan diferenciarlos de las respuestas generadas por el modelo. OpenAI enfatizó que estos anuncios no influirán en las respuestas que el modelo proporciona a los usuarios, garantizando así la integridad de la información.

Esta decisión se produce en un contexto donde OpenAI busca diversificar sus fuentes de ingresos, especialmente a través de su servicio gratuito y de bajo costo. La compañía había introducido anuncios a principios de este año y los expandió a India en agosto. La nueva estrategia de anuncios visuales se suma a su esfuerzo por hacer de ChatGPT una plataforma viable para anunciantes que buscan conectar con su base de usuarios, que alcanza los 1.2 mil millones de interacciones semanales.

Sin embargo, la integración de anuncios podría alterar la experiencia del usuario. Algunos analistas sugieren que esta táctica podría incentivar a los usuarios a optar por suscripciones de pago para evitar los anuncios.

Además de los anuncios, OpenAI también está ampliando sus herramientas de medición y su ecosistema de socios, que incluye soluciones de atribución de clics y diversas herramientas de análisis. Entre los nuevos socios se encuentran AppsFlyer, Triple Whale, Adjust, DV Rockerbox, Northbeam, Branch, Singular, Kochava, Airbridge y Tenjin, así como socios de medición avanzada como Fospha, Measured e INCRMNTAL.

Por otro lado, OpenAI ha establecido colaboraciones con Haus, Measured y WorkMagic para explorar experimentos publicitarios basados en geolocalización. También está desarrollando pilotos de evaluación de adecuación de marca con el apoyo de DoubleVerify y Integral Ad Science para ayudar a los anunciantes a comprender mejor el entorno publicitario de ChatGPT.

Con estas iniciativas, OpenAI busca consolidar a ChatGPT como un negocio sustentado por publicidad, especialmente para aquellos usuarios que utilizan planes gratuitos o de bajo costo.