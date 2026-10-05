Críticas al proyecto para legalizar Uber en Rosario: "Está redactado muy a las apuradas"
El concejal Mariano Romero cuestionó la iniciativa impulsada por el Ejecutivo y también objetó la forma en que se presentó ante el Concejo Municipal.
05/10/2026 | 12:35Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Taxis frente al Concejo de Rosario.
-
Audio. Críticas al proyecto para legalizar Uber en Rosario: "Está redactado muy a las apuradas"
Cadena 3 Rosario
El concejal Mariano Romero cuestionó el proyecto presentado por el Ejecutivo municipal para regular las aplicaciones de transporte como Uber y sostuvo que la iniciativa fue elaborada “a las apuradas”. El edil afirmó que su espacio está en contra y señaló que existen inconsistencias técnicas en el texto enviado al Concejo Municipal.
“Con el proyecto que ingresó la Intendencia, nosotros estamos en contra. Entendemos que además de una cuestión de fondo, hay una cuestión puntual técnica del proyecto, que es que realmente está redactado muy a las apuradas para tener un título en términos políticos, pero que no hay un trabajo de fondo que debería haberse hecho”, sostuvo Romero.
/Inicio Código Embebido/
Ciudad. Es conductora de Uber hace 2 años en Rosario: "Nos persiguen como si fuéramos delincuentes"
Gisela tiene 40 años y contó su experiencia en Cadena 3 Rosario. Está a favor de la legalización, pero reclama que las exigencias contemplen la realidad económica de quienes dependen de esta actividad.
/Fin Código Embebido/
El concejal también cuestionó el aumento del boleto de colectivo dispuesto por el municipio. “Yo creo que este aumento es ilegal directamente. Nosotros tenemos una ordenanza por la cual se elevó desde el Concejo una propuesta propia, que es el aumento de colectivo al intendente, para aumentar hasta el 90% del estudio de costos”, afirmó. Según Romero, el Ejecutivo debía remitir ese estudio antes de avanzar con la actualización de la tarifa.
/Inicio Código Embebido/
Transporte. Schmuck defendió la regulación de Uber y un referente de taxistas advirtió por la "precarización"
La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, explicó los alcances de la iniciativa, mientras José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario, expresó su rechazo y cuestionó el impacto sobre el sector.
/Fin Código Embebido/
En ese sentido, aseguró que el municipio anunció el nuevo valor sin presentar previamente la información completa. “Aumentó el boleto y no remitió el estudio de costos, lo conocimos por las redes sociales al número, ni siquiera cómo estaba compuesto y todavía no ingresó”, señaló. Además, advirtió sobre la caída en el uso del transporte público: “Nosotros en el último año tenemos medio millón de pasajeros menos.”
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Quién cuestionó el proyecto de regulación de aplicaciones de transporte?
El concejal Mariano Romero cuestionó el proyecto presentado por el Ejecutivo municipal.
¿Qué afirmó Romero sobre el proyecto?
Sostuvo que la iniciativa fue elaborada “a las apuradas” y que presenta inconsistencias técnicas.
¿Qué opinó sobre el aumento del boleto de colectivo?
Romero consideró que el aumento es ilegal y que el Ejecutivo debía remitir un estudio de costos antes de la actualización.
¿Cómo se enteró Romero del nuevo valor del boleto?
Aseguró que conocieron el nuevo valor a través de las redes sociales, sin información completa.
¿Qué advirtió sobre el uso del transporte público?
Informó que en el último año hubo medio millón de pasajeros menos en el transporte público.