Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 5 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo ense encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica similar. La humedad alcanza el 94%, lo que genera una atmósfera bastante pesada. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el este.

El clima hoy lunes 5 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, aunque no se esperan lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. Para mañana, martes 6 de octubre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 30°, con cielo nublado. El miércoles 7 de octubre, la mínima será de 19° y la máxima de 33°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 8 de octubre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°, también con lluvias. Finalmente, el viernes 9 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 17°, con lluvias ligeras.