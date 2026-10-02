Schmuck defendió la regulación de Uber y un referente de taxistas advirtió por la "precarización"

El proyecto que ingresó al Concejo Municipal de Rosario propone modificar la normativa vigente para incorporar a Uber, DiDi y otras plataformas de movilidad al sistema local. La iniciativa del Ejecutivo busca establecer reglas para las empresas, los conductores y los vehículos, además de fijar condiciones para los viajes contratados mediante aplicaciones.

María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo Municipal de Rosario, explicó que la intención es trabajar durante los próximos 15 días sobre la propuesta. "Regular no es darle vía libre a nadie, es exactamente al revés: es poner reglas donde hoy no las hay", sostuvo.

Entre las condiciones planteadas aparecen la exigencia de carnet profesional, seguro y documentación del vehículo al día. Además, las empresas deberán registrar ante la Municipalidad los autos y conductores que operen en Rosario, para que puedan ser identificados y fiscalizados durante los controles.

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Uno de los puntos centrales del proyecto es la tarifa. La propuesta establece un piso equivalente al valor de un pasaje de colectivo, actualmente fijado en $1.720, mientras que hacia arriba el precio podrá ser determinado por cada aplicación. Los taxis y remises, en tanto, mantendrán la exclusividad para levantar pasajeros en la calle y el Concejo continuará fijando sus tarifas.

Schmuck sostuvo que la regulación también permitirá mejorar los controles sobre la seguridad de los pasajeros. "Si vos lo legalizás, lo regulás, lo que podés hacer es pedirle los datos y fijarte si están en el registro que la empresa le dio a la Municipalidad", explicó.

Desde el sector de los taxistas, José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario, manifestó su rechazo al proyecto. "Yo estoy totalmente en contra de esto", afirmó, y cuestionó el impacto que, según su posición, puede tener la competencia con las plataformas sobre las condiciones laborales.

Iantosca planteó además que la discusión debe contemplar el futuro del sistema de transporte y cuestionó que las aplicaciones puedan establecer las condiciones de la competencia. "Las reglas de juego claras son cuando las controla el Estado; cuando las cosas quedan en manos del privado, no son tan claras", sostuvo.

Otro de los puntos abordados fue la competencia por precio. Iantosca señaló que cuando una aplicación reduce el valor de un viaje, los conductores pueden terminar trabajando por debajo de sus costos. Schmuck, en cambio, defendió la flexibilización tarifaria para los taxis como una herramienta para que puedan competir con las aplicaciones.

La presidenta del Concejo también explicó que las tarifas de Uber pueden variar según la oferta y la demanda y que, en momentos de mayor demanda, pueden incluso superar al taxi. "Queremos que funcionen con reglas claras y que el vecino pueda elegir", afirmó Schmuck, mientras que Iantosca insistió en que el control debe quedar en manos del Estado.