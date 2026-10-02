La Feria del Libro vuelve a Rosario con más de 350 actividades

La Feria Internacional del Libro de Rosario se realizará del 8 al 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa, con entrada gratuita y más de 350 actividades.

La propuesta es impulsada por el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y la Fundación El Libro. La apertura será el 8 de octubre a las 19 y estará a cargo de la docente e investigadora Marcela Ternavasio, quien fue distinguida con el Premio Konex.

Durante once días habrá presentaciones de libros, charlas, talleres, lecturas y actividades vinculadas con literatura, tecnología, actualidad, teatro, historia, gastronomía e infancias. También participarán figuras como Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Selva Almada y Guillermo Martínez.

Uno de los ejes especiales será un homenaje a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento. Además, el espacio infantil tendrá más de 50 propuestas para chicas y chicos, junto con visitas escolares y actividades educativas. La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de la Feria.