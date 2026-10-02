La Feria del Libro vuelve a Rosario con más de 350 actividades
Del 8 al 18 de octubre, el Cultural Fontanarrosa recibirá editoriales, autores, talleres y propuestas para todas las edades, con acceso libre y gratuito.
02/10/2026 | 13:33Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Rosario tendrá una nueva Feria del Libro con entrada gratuita
La Feria Internacional del Libro de Rosario se realizará del 8 al 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa, con entrada gratuita y más de 350 actividades.
La propuesta es impulsada por el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y la Fundación El Libro. La apertura será el 8 de octubre a las 19 y estará a cargo de la docente e investigadora Marcela Ternavasio, quien fue distinguida con el Premio Konex.
Durante once días habrá presentaciones de libros, charlas, talleres, lecturas y actividades vinculadas con literatura, tecnología, actualidad, teatro, historia, gastronomía e infancias. También participarán figuras como Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Selva Almada y Guillermo Martínez.
Uno de los ejes especiales será un homenaje a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento. Además, el espacio infantil tendrá más de 50 propuestas para chicas y chicos, junto con visitas escolares y actividades educativas. La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de la Feria.
Lectura rápida
¿Qué evento se realizará en Rosario? La Feria Internacional del Libro de Rosario.
¿Quién es la encargada de la apertura? La docente e investigadora Marcela Ternavasio.
¿Cuándo se llevará a cabo la feria? Del 8 al 18 de octubre.
¿Dónde se realizará la feria? En el Cultural Fontanarrosa.
¿Por qué es importante este evento? Se conmemora el 40 aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges y ofrece más de 350 actividades.