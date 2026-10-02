Advertencia de Corea del Sur a Ucrania por acuerdo de prisioneros de guerra

FOTO: Lee Jae-myung durante una visita de Estado a México.

Buenos Aires, 2 octubre (NA) —El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, advirtió este viernes que Seúl adoptará "medidas adicionales" contra Ucrania si esta continúa negándose a reconocer el acuerdo de confidencialidad que existía sobre el traslado de dos soldados de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) capturados el año pasado durante el conflicto armado.

Lee afirmó, según medios internacionales y supo la Agencia Noticias Argentinas, que fue la propia parte ucraniana la que pidió mantener el asunto en secreto y que ambos países habían acordado no hacerlo público.

Sin embargo, Ucrania rompió unilateralmente ese acuerdo al revelar el traslado de los prisioneros, acotó el mandatario.

Luego, cuando expresó su pesar por la divulgación de la información "con el máximo respeto" de su parte, Kiev respondió negando que hubiera existido cualquier pacto, "haciendo pasar al jefe de Estado del país contrario por mentiroso" ante la opinión pública, denunció, todo según un artículo que publica el sitio Actualidad RT.

Seúl exigió posteriormente que la nación eslava reconociera la existencia del acuerdo y ofreciera una disculpa pública, pero, en lugar de ello, respondió hablando de un inminente enfrentamiento militar entre las dos Coreas.

Luego acusó a Kiev de intentar provocar una guerra en la península de Corea

"Expresamos nuestra seria decepción hacia Ucrania", indicó Lee, quien acusó al régimen de Kiev de un aparente intento de conspiración "para provocar una guerra en la península de Corea".

"Si continúan negándose a reconocer los hechos y a ofrecer una disculpa pública, tomaremos medidas adicionales. Se trata de una cuestión que afecta al prestigio de los ciudadanos y del Estado de la República de Corea, por lo que no podemos pasarla por alto", aseveró el presidente.

Otro fuerte mensaje, pero de Pyongyang a Seúl

Kim Yo Jong, la directora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, afirmó este viernes que la República de Corea pretende "hundir de nuevo en un estado crítico la situación en la península de Corea" por una reciente explosión de una mina en la frontera, informó un medio estatal.

En un comunicado de prensa publicado por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés), la alta funcionaria de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) calificó la explosión de la mina como una "farsa creada por Seúl" y agregó que la conclusión de Seúl es "infundada".

Kim subrayó que la decisión de su país de fortificar su frontera sureña tiene el objetivo de "cerrar la puerta para siempre con el fin de que no tengamos nada que ver con la República de Corea".

Seúl debe "detener de inmediato su insensatez para manchar la imagen de nuestro Estado", señaló Kim, citada por KCNA.

Tres soldados surcoreanos de la 25.ª división del Ejército resultaron heridos durante una misión dentro de la parte surcoreana de la zona desmilitarizada, informó la Agencia de Noticias Yonhap el 21 de septiembre, citando a fuentes del Ejército surcoreano.

El presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, ordenó una investigación exhaustiva sobre la explosión de la mina terrestre y señaló que el país tomará las medidas necesarias dependiendo del resultado de la investigación.

El sur se muestra dialoguista

El ministro de Unificación de la República de Corea, Chung Dong-young, propuso este viernes dialogar con la República Popular Democrática de Corea (RPDC) para resolver las prolongadas discrepancias sobre la línea de demarcación militar (LDM) luego de la reciente explosión de una mina terrestre en la zona desmilitarizada (ZDM).

Al describir la explosión de una mina en la ZDM como un "desafortunado incidente", Chung declaró a los reporteros nacionales que la causa fundamental del accidente se deriva de las diferentes medidas de la LDM, todo según Xinhua.

El ministro subrayó que las líneas, por la República de Corea, la RPDC y el Comando de las Naciones Unidas, son todas diferentes, y advirtió que podrían ocurrir accidentes similares de nuevo en cualquier momento a menos que se aborde el problema.

Chung presentó directamente una propuesta de diálogo formal a Pyongyang, al afirmar que "es tiempo de reunirse y comunicarse".

El incidente ocurrió el 21 de septiembre cerca de la LDM, donde tres soldados surcoreanos, pertenecientes a la 25ª división del Ejército, resultaron heridos mientras llevaban a cabo una misión en la parte sureña de la ZDM que separa a las dos Coreas.