El riesgo país continuó su escalada y trepó a 650 puntos, el valor más alto del año

FOTO: Volvió a subir el riesgo país en el cierre de la semana.

El riesgo país continúa con su escalada y alcanza el valor más alto de 2026, al trepar hasta los 650 puntos y, de esta manera, suma una nueva jornada en alza.

Con este nuevo salto, el indicador que elabora el JP Morgan registra un incremento de 14 unidades o el equivalente a 2,2% frente al jueves.

El valor más alto había sido alcanzado en marzo, cuando el último día de ese mes se había ubicado en los 637 puntos. Ayer quedó a un punto de ese récord y hoy abrió las operaciones con una nueva marca en lo que va del año.

Con dos días de octubre, el ponderador ya acumula un aumento de 7,1%. En el balance de lo que va de 2026 la prima de riesgo país ya acumula un incremento de 76 enteros, lo que representa una suba del 13,8%.

El desempeño surge como consecuencia de otra mala jornada de los títulos soberanos, los cuales caen hasta 0,4%.

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En ese sentido, el presidente Javier Milei afirmó que el salto del riesgo país es responsabilidad de la coyuntura internacional, pero aseguró que, en caso de ser reelecto, se "desplomará".

No obstante, admitió que esta situación está impactando en el nivel de inversión por el encarecimiento de la tasa de interés.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se refirió al nivel del ponderador y sostuvo que se dio en gran parte por el "temor a volver al infierno" que existe en la previa de las elecciones de 2027 y por un "shock externo bastante brutal".

"Hubo una suba importante. Estamos en 600 puntos y la mitad hay que atribuible al contexto internacional, que está afectando a todos los países con un shock externo bastante brutal, que en otro momento Argentina hubiera durado poco. Pero no es solo eso, también ha sido parte propia por este temor que tienen algunos de que se vuelva al pasado. Un cierto temor a volver al infierno", resaltó durante su paso virtual en el Coloquio de IDEA.

En tanto, las acciones argentinas operan con disparidades en Wall Street, con subas que llegan al 2,7% (Loma Negra) y pérdidas que superan el 4% (Globant).

En el plano local, el Merval avanza 0,5% hasta los 2.711,841 puntos y la Bolsa porteña opera con resultados mixtos, acoplándose al clima financiero internacional.