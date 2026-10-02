Se enamoró de Tonadita en un crucero y llegó a Córdoba para conocer la fábrica donde se hace

El creador de contenido estadounidense Kurt Goetzinger llegó a Villa María invitado por Tonadita, después de que se viralizara un video en el que elogió la manteca de la marca. Lo que comenzó como un descubrimiento casual durante unas vacaciones terminó en una visita a la fábrica cordobesa junto a su esposa.

La historia empezó en febrero, durante un crucero por el Caribe. Goetzinger probó la manteca que se ofrecía en el desayuno, quedó fascinado con su sabor y decidió compartir su experiencia en las redes sociales. El video alcanzó millones de reproducciones.

Tras regresar a Omaha, en el estado de Nebraska, el estadounidense recibió un envío de manteca y otros productos de Tonadita. Publicó nuevos videos, que también se viralizaron, y el contacto con la empresa se volvió cada vez más cercano. Finalmente, la firma lo invitó a conocer la Argentina.

Augusto Pomodoro, integrante del equipo de comercio exterior de Tonadita, explicó a Cadena 3 que la repercusión ya se tradujo en consultas de consumidores estadounidenses que quieren saber dónde comprar los productos y en qué supermercados están disponibles.

"Creemos que Kurt en el corto plazo nos va a potenciar de una forma impresionante en Estados Unidos", afirmó. Aclaró que las consultas surgieron de manera espontánea y que provienen también de estadounidenses que no hablan español.

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Según Pomodoro, la empresa mantiene relaciones comerciales en el norte y el sur de ese país y busca ampliar su alcance hacia el este y el oeste. Señaló que llegar a esas regiones resulta más difícil por la competencia y la preferencia por los productos de origen estadounidense.

El representante de la firma aseguró que ninguno de los protagonistas había imaginado semejante repercusión. Contó que Goetzinger incluso llegó a temer que algunas invitaciones de desconocidos fueran intentos de estafa: le ofrecían recibirlo en sus casas y compartir una comida.

"Estamos muy contentos de poder tenerlo acá, de haberlo invitado, de compartir con él", expresó Pomodoro. También destacó su compromiso con la comunidad y explicó que la empresa suele abrir sus puertas a clientes y amigos para que conozcan las instalaciones y al equipo, y para fortalecer los vínculos personales.

Sobre la actividad de la compañía, indicó que registra un crecimiento de entre el 20% y el 30% interanual y proyecta alcanzar las 12.000 toneladas al cierre de 2026. Equiparó ese volumen con más de 500 contenedores marítimos de 40 pies y mencionó envíos de entre tres y cinco contenedores por día hábil.

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Durante su primera visita al país, Goetzinger se mostró sorprendido por la calidez y la amabilidad de los argentinos, según contó Barrionuevo. Junto a su esposa, probó asado, lomito, choripán y fernet, y compartió una salida con integrantes de la empresa en Villa María.

Entre las comidas y las invitaciones, bromeó con que regresará a Estados Unidos con varios kilos de más. Su recorrido continuará en los próximos días por Villa General Belgrano y la ciudad de Córdoba, donde planea conocer las atracciones del centro.

Informe de Fernando Barrionuevo.