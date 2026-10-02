El G7 liberará 100 millones de barriles para reducir el precio del diésel
El presidente Macron aseguró que estas medidas ayudarán a disminuir los costos de los combustibles, que han aumentado por el conflicto en Medio Oriente.
FOTO: Los países del G7.
Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- Los países del G7 acordaron liberar de manera inmediata 100 millones de barriles de petróleo a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en un plazo de cuatro meses, con un enfoque particular en el diésel que estará disponible en los primeros 20 días. Este acuerdo fue anunciado tras una reunión virtual de sus líderes, con el propósito de mitigar la presión sobre los precios.
Emmanuel Macron, presidente de Francia, destacó que estas acciones deberían contribuir a la reducción de los precios de los combustibles. Además, aclaró que no se implementará "ninguna prohibición" a las exportaciones de diésel entre los países del G7, que incluye a Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón, desestimando así la posibilidad de restricciones que había mencionado el mandatario estadounidense.
El presidente de Estados Unidos expresó en su red Truth Social que Europa liberará una cantidad significativa de su gasoil almacenado, lo que podría influir en el mercado.
Las decisiones tomadas, según lo indicado por Macron, son cruciales para afrontar el incremento en los precios de los carburantes, que se han visto afectados por el conflicto en Medio Oriente.
Lectura rápida
¿Qué se acordó en el G7?
Los países del G7 decidieron liberar 100 millones de barriles de petróleo para reducir los precios del diésel.
¿Quién anunció la medida?
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue quien comunicó las decisiones tomadas por el G7.
¿Cuándo se implementará esta medida?
La liberación de barriles comenzará de inmediato y se extenderá durante los próximos cuatro meses.
¿Dónde se realizará la liberación de petróleo?
La liberación se coordinará a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
¿Por qué se tomó esta decisión?
El aumento en los precios de los combustibles debido a la guerra en Medio Oriente motivó estas acciones del G7.
[Fuente: Noticias Argentinas]