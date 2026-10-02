En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

El G7 liberará 100 millones de barriles para reducir el precio del diésel

El presidente Macron aseguró que estas medidas ayudarán a disminuir los costos de los combustibles, que han aumentado por el conflicto en Medio Oriente.

02/10/2026 | 15:16Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los países del G7.

FOTO: Los países del G7.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- Los países del G7 acordaron liberar de manera inmediata 100 millones de barriles de petróleo a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en un plazo de cuatro meses, con un enfoque particular en el diésel que estará disponible en los primeros 20 días. Este acuerdo fue anunciado tras una reunión virtual de sus líderes, con el propósito de mitigar la presión sobre los precios.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, destacó que estas acciones deberían contribuir a la reducción de los precios de los combustibles. Además, aclaró que no se implementará "ninguna prohibición" a las exportaciones de diésel entre los países del G7, que incluye a Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón, desestimando así la posibilidad de restricciones que había mencionado el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos expresó en su red Truth Social que Europa liberará una cantidad significativa de su gasoil almacenado, lo que podría influir en el mercado.

Las decisiones tomadas, según lo indicado por Macron, son cruciales para afrontar el incremento en los precios de los carburantes, que se han visto afectados por el conflicto en Medio Oriente.

Lectura rápida

¿Qué se acordó en el G7?
Los países del G7 decidieron liberar 100 millones de barriles de petróleo para reducir los precios del diésel.

¿Quién anunció la medida?
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue quien comunicó las decisiones tomadas por el G7.

¿Cuándo se implementará esta medida?
La liberación de barriles comenzará de inmediato y se extenderá durante los próximos cuatro meses.

¿Dónde se realizará la liberación de petróleo?
La liberación se coordinará a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

¿Por qué se tomó esta decisión?
El aumento en los precios de los combustibles debido a la guerra en Medio Oriente motivó estas acciones del G7.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf