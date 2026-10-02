El G7 liberará 100 millones de barriles para reducir el precio del diésel

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- Los países del G7 acordaron liberar de manera inmediata 100 millones de barriles de petróleo a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en un plazo de cuatro meses, con un enfoque particular en el diésel que estará disponible en los primeros 20 días. Este acuerdo fue anunciado tras una reunión virtual de sus líderes, con el propósito de mitigar la presión sobre los precios.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, destacó que estas acciones deberían contribuir a la reducción de los precios de los combustibles. Además, aclaró que no se implementará "ninguna prohibición" a las exportaciones de diésel entre los países del G7, que incluye a Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón, desestimando así la posibilidad de restricciones que había mencionado el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos expresó en su red Truth Social que Europa liberará una cantidad significativa de su gasoil almacenado, lo que podría influir en el mercado.

Las decisiones tomadas, según lo indicado por Macron, son cruciales para afrontar el incremento en los precios de los carburantes, que se han visto afectados por el conflicto en Medio Oriente.