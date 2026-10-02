Córdoba, tapada de basura por Día del Recolector: reiteran pedido de no sacar residuos este viernes
La Municipalidad lanzó un plan de contingencia para normalizar la situación durante la madrugada del sábado.
02/10/2026 | 18:42Redacción Cadena 3
FOTO: Basura en las calles de Córdoba. (Foto: ilustrativa/archivo Cadena 3)
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Amamos Argentina
La ciudad de Córdoba tiene este viernes una importante acumulación de residuos tras la falta de recolección programada por el día del recolector.
A pesar del comunicado del municipio, que solicitó a los vecinos no sacar la basura, muchos ciudadanos depositaron sus residuos en la vía pública, lo que generó puntos de concentración de desechos.
Ante esta problemática, el Palacio 6 de Julio pondrá en marcha un plan de contingencia durante la madrugada del sábado para comenzar a normalizar la situación.
Desde el municipio, se reiteró el pedido a la población para que no saquen los residuos durante este viernes, porque esto evitará que se continúe acumulando basura en la vía pública.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? La ciudad tiene una importante acumulación de residuos debido a la falta de recolección programada.
¿Quién emitió un comunicado? El municipio solicitó a los vecinos no sacar la basura.
¿Cuándo se implementará el plan de contingencia? Durante la madrugada del sábado.
¿Dónde se generaron puntos de concentración de desechos? En la vía pública de Córdoba.
¿Por qué se pide a la población que no saque residuos? Para evitar la acumulación de basura en la vía pública.