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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 3 de octubre

Este sábado 3 de octubre, la temperatura mínima en CABA será de 12° y la máxima alcanzará los 16°. Se espera un cielo nublado y vientos moderados durante la jornada.

03/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el sábado 3 de octubre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el sábado 3 de octubre

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Este sábado 3 de octubre, el clima en CABA se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 12° y 16°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente nublado, lo que podría influir en la sensación térmica, que se espera sea de 14°. Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad de 7 m/s, lo que podría generar una leve sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la humedad, se registrará un 72%, lo que puede hacer que el día se sienta un poco más pesado. La visibilidad será óptima, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad en la ciudad. La presión atmosférica se mantendrá en 1009 hPa, un valor dentro de los parámetros normales para esta época del año.

Las temperaturas mínimas y máximas para hoy se establecen en 12° y 16°, respectivamente. A lo largo del día, se espera que las condiciones se mantengan estables, sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá que los habitantes de CABA realicen sus actividades al aire libre con tranquilidad.

Para los próximos días, el pronóstico se presenta variado. El domingo 4 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 5 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 17°, con cielo nublado. El martes 6 de octubre, se espera un leve descenso en las temperaturas, con mínimas de 13° y máximas de 17°, manteniendo el cielo nublado. A partir del miércoles 7 de octubre, se prevén lluvias moderadas, con mínimas de 14° y máximas de 17°.

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