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River se medirá ante Atlético Escobar en un amistoso durante la fecha FIFA

El "Millonario" cerró un nuevo amistoso ante la falta de actividad oficial.

02/10/2026 | 17:46Redacción Cadena 3

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River jugará este sábado en Ezeiza.

FOTO: River jugará este sábado en Ezeiza.

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Buenos Aires, 2 octubre (NA) - River jugará un amistoso contra Atlético Escobar, equipo del Federal A, este sábado por la mañana en el River Camp de Ezeiza. El partido se llevará a cabo debido a que el "Millonario" postergó su encuentro de este fin de semana contra Sarmiento de Junín.

La última vez que River participó en un partido oficial fue el 19 de septiembre, cuando perdió 3 a 2 ante Huracán en el estadio Monumental. A diferencia de otros equipos de la Primera División, el club de Núñez solicitó la postergación del partido por la cantidad de convocados que podría tener en la fecha FIFA.

En un principio, Santiago Beltrán, Tobías Andrada y Thiago Almada habían sido convocados por Lionel Scaloni para integrar la Selección argentina. Sin embargo, Andrada y Almada fueron desafectados por molestias físicas y se reintegraron a los entrenamientos en campo apenas hoy.

Por otro lado, solo habría quedado Beltrán como único convocado, aunque la Selección podría haberlo liberado, tal como ocurrió con Thiago Palacios de Estudiantes y Leonel Flores de Boca.

La reprogramación para River significó mover el partido contra Sarmiento de Junín del 3 de octubre al miércoles 14, a las 19 hs. Además, el equipo volverá a jugar el 10 de octubre ante Estudiantes de Río Cuarto, a las 21.30 hs en el Monumental, encuentro que no sufrió modificaciones.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará River?
River se enfrentará a Atlético Escobar en un amistoso.

¿Cuándo se jugará el amistoso?
El amistoso se llevará a cabo este sábado por la mañana.

¿Por qué se postergó el partido contra Sarmiento?
Se postergó por la cantidad de convocados que podría tener en la fecha FIFA.

¿Quiénes fueron convocados a la Selección?
Santiago Beltrán, Tobías Andrada y Thiago Almada fueron convocados por Lionel Scaloni.

¿Cuándo será el próximo partido oficial de River?
El próximo partido oficial será el 10 de octubre contra Estudiantes de Río Cuarto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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