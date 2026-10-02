AOITA anunció asambleas desde el lunes y advirtió que podría avanzar con un paro en Córdoba

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) anunció la realización de asambleas en todas las empresas desde las primeras horas del lunes 5 de octubre, en reclamo de avances concretos en la negociación salarial.

La medida alcanza tanto al transporte interurbano provincial como al transporte urbano del interior de Córdoba y se toma luego de que, según el gremio, no se registraran avances suficientes en las conversaciones con el sector empresario.

Desde AOITA responsabilizaron a los empresarios por la falta de una propuesta salarial concreta y reclamaron la intervención urgente del Gobierno de la Provincia de Córdoba para destrabar el conflicto.

El sindicato advirtió que, si no aparecen respuestas satisfactorias, las medidas de fuerza podrían profundizarse y derivar en un paro que afecte a todo el sistema de transporte.

De todos modos, desde la organización gremial remarcaron que la instancia de diálogo permanece abierta y que buscarán alcanzar un acuerdo salarial antes de avanzar con medidas de mayor alcance.

Por el momento, la primera medida anunciada son las asambleas que comenzarán durante las primeras horas del próximo lunes, mientras continúa la negociación entre las partes.

Informe de Jorge Mercado