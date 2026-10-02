FOTO: Detienen a un hombre acusado de contratar un sicario durante un partido de futsal en Avellaneda

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- Un hombre de 35 años fue detenido en Avellaneda por haber contratado a un sicario para eliminar a un rival en el marco de una disputa relacionada con actividades ilegales, incluyendo la venta de drogas. Además, tenía un pedido de captura por tenencia de armas, homicidio y encubrimiento.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la detención se realizó por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) mientras el sospechoso participaba de un partido de futsal senior en una sede deportiva de Avellaneda. Esto se logró tras investigaciones que confirmaron que competía en un torneo organizado por una liga amateur.

La pesquisa, llevada a cabo por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), reveló que el acusado había mantenido un conflicto durante varios meses con la víctima en el Complejo Habitacional Villa Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires.

En este contexto, habría planificado el asesinato de su rival y contratado a un sicario para llevarlo a cabo.

A principios de marzo de este año, el sospechoso disparó en cuatro ocasiones contra la víctima con una pistola calibre 380. Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital Piñero, donde falleció días después debido a las heridas.

Como parte de la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa del acusado, donde se encontró el arma supuestamente utilizada en el homicidio, la cual había sido robada de una vivienda en 2021.

El acusado no fue hallado en su domicilio y permaneció prófugo. Por ello, la División Búsqueda de Prófugos intensificó las acciones para dar con su paradero. Gracias a estas diligencias, los agentes identificaron cuándo y dónde jugaría un partido del torneo de futsal, y montaron un operativo de vigilancia en una sede deportiva de Avellaneda.

Los policías se infiltraron en el lugar y, junto al personal del Departamento Antisecuestros Norte, lograron identificar al fugitivo mientras jugaba el partido.

Con la autorización del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo de la jueza Yamile Susana Bernán, los efectivos realizaron la detención.

Durante la operación, un grupo de familiares y amigos del acusado intentó obstaculizar la acción policial, aunque la situación fue controlada sin que se registraran heridos.