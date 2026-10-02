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Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. nació en Sunchales, Santa Fe, en 1945. Esta Cooperativa le dio origen al Grupo Asegurador Sancor Seguros. Con Casa Central en Sunchales ha logrado expandirse a todo el país, Uruguay, Paraguay, Brasil y Colombia.

Lidera el mercado asegurador no solo en cuanto a facturación, sino también por el reconocido trabajo en materia de seguridad y prevención, y por su imagen y transparencia.

Sancor Seguros celebra sus 80 años con un show lleno de grandes artistas en Sunchales

El festejo se realiza en el predio de la empresa. Raúl Lavié, Euge Quevedo, El Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas engalanan la velada con su canto. Transmisión de Cadena 3.

02/10/2026 | 22:17Redacción Cadena 3

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La gran fiesta de Sancor Seguros.

FOTO: La gran fiesta de Sancor Seguros.

Raúl Lavié, en la fiesta por los 80 años de Sancor Seguros.

FOTO: Raúl Lavié, en la fiesta por los 80 años de Sancor Seguros.

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La empresa Sancor Seguros celebra este viernes a la noche su 80 aniversario en la ciudad santafesina de Sunchales.

El evento se desarrolla en el predio de la compañía y cuenta con la transmisión especial de Cadena 3.

La celebración comenzó con un discurso de las autoridades de la firma: Carlos Casto, presidente, y Alejandro Simón, CEO.

La noche es engalanada por el canto de destacados artistas, como Raúl Lavié, Euge Quevedo, El Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas.

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Transmisión de Cadena 3

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Informes de Alejandro Bustos y Geo Monteagudo.

Lectura rápida

¿Qué evento celebra Sancor Seguros? La empresa celebra su 80 aniversario.

¿Quiénes son las autoridades que dieron discursos? Los discursos fueron pronunciados por Carlos Casto y Alejandro Simón.

¿Dónde se realiza el evento? El evento se lleva a cabo en Sunchales, Santa Fe.

¿Qué artistas participan en la celebración? Los artistas incluyen a Raúl Lavié, Euge Quevedo, Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas.

¿Quién transmite el evento? La transmisión especial del evento es realizada por Cadena 3.

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