La Justicia comenzó a peritar las ocho billeteras de bitcoins de Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita comenzó las pericias sobre las ocho billeteras virtuales de bitcoins del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Matías Ledesma, abogado del ex funcionario, se hizo presente ante la Fiscalía Federal N°11 junto con una computadora y un sobre cerrado con las claves de acceso a las direcciones que fueron aportadas en el requerimiento que entregó el 21 de septiembre.

Según informaron fuentes judiciales, se realizó un procedimiento de verificación criptográfica de las billeteras, con el que personal de la fiscalía generó un "mensaje de desafío" para que sea insertado y firmado dentro de cada billetera.

Luego, personal técnico especializado del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina corroboró a través de otra computadora que la defensa había introducido el mensaje.

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De esta forma, pudieron verificar la existencia de las ocho billeteras y también que se tenía control sobre ellas. Además, calcularon los algoritmos hash de cada paso del proceso, los cuales se resguardaron en pendrives que quedaron reservados en un sobre cerrado y lacrado. Lo mismo ocurrió con las claves de las cuentas.

Estas direcciones de bitcoin quedaron en la mira de la Justicia luego de que Adorni explicó en su último escrito que los US$ 591.000 que no había declarado y agregó en una rectificación de sus declaraciones juradas provenían de “ventas de activos”.

Ahora, el fiscal aguarda por los resultados de los pedidos de informes sobre la historia patrimonial y laboral del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.

Entre las últimas medidas de prueba ordenadas por el juez federal Ariel Lijo, se encuentran el levantamiento del secreto fiscal de ambos para se investigue cómo creció su patrimonio desde que cumplieron la mayoría de edad.

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