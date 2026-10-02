Dieron de alta al bebé de Balnearia que fue internado con fracturas y cocaína en sangre

El bebé de Balnearia que había sido internado a los 28 días de vida con fracturas de cráneo y de un omóplato, además de cocaína en su organismo, recibió el alta este viernes del Hospital de Niños de Córdoba y quedó bajo el sistema de acogimiento del programa Más Familias, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Según la actualización brindada por el hospital, este viernes también se le tomó declaración indagatoria a la madre del niño. En tanto, el padre será indagado la próxima semana. Ambos permanecen detenidos e imputados por lesiones graves calificadas en la causa que lleva adelante el fiscal de Morteros, Francisco Paygés.

El caso salió a la luz el 17 de septiembre, cuando los padres llevaron al recién nacido al hospital de Balnearia por un cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria. Tras recibir atención inicial, fue derivado a San Francisco y luego al Hospital Materno Neonatal de Córdoba, debido a la gravedad de su estado. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Niños.

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Los estudios detectaron fracturas de cráneo y de un omóplato, además de la presencia de cocaína. Según había explicado el fiscal, algunas lesiones eran recientes y otras tenían más de 48 horas de evolución, un elemento que motivó la investigación sobre posibles episodios de maltrato en distintos momentos.

La Justicia también busca determinar cómo llegó la droga al organismo del bebé. Entre las hipótesis investigadas figuraban la transmisión a través de la leche materna o el suministro por otra vía. En ese marco, se secuestró una mamadera hallada en la heladera de la vivienda para someterla a pericias. No se informó una conclusión sobre ese punto.

Durante la internación, el niño mostró una evolución favorable y salió del estado crítico. El 29 de septiembre, el fiscal había confirmado que continuaba bajo seguimiento médico mientras se definía quién asumiría su cuidado después del alta.

En la comunicación de este viernes, el Hospital de Niños no brindó precisiones adicionales y destacó el trabajo de todo el equipo médico que intervino en la atención del bebé.

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Informe de Jorge Mercado.