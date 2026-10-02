Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 2 de octubre.

El sorteo número 18905 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el viernes 2 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 7466, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lombrices).

1° 7466

2° 4290

3° 6187

4° 7412

5° 6182

6° 8075

7° 3541

8° 5752

9° 5732

10° 4273

11° 7537

12° 2582

13° 4808

14° 1551

15° 6193

16° 5760

17° 2505

18° 2313

19° 3997

20° 0423

Este sorteo es parte de la tradición de la Quiniela en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios significativos. La Quiniela Matutina se realiza diariamente, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en un juego de azar que ha sido parte de la cultura nacional durante años.