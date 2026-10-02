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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 2 de octubre.

Hoy, viernes 2 de octubre, se realizó el sorteo número 18905 de la quiniela matutina, donde el número a la cabeza fue 7466, asociado a "A primera (Lombrices)". Conocé los resultados completos.

02/10/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18905 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el viernes 2 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 7466, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lombrices).

1° 7466
2° 4290
3° 6187
4° 7412
5° 6182
6° 8075
7° 3541
8° 5752
9° 5732
10° 4273
11° 7537
12° 2582
13° 4808
14° 1551
15° 6193
16° 5760
17° 2505
18° 2313
19° 3997
20° 0423

Este sorteo es parte de la tradición de la Quiniela en Argentina, donde los jugadores eligen números con la esperanza de ganar premios significativos. La Quiniela Matutina se realiza diariamente, ofreciendo a los apostadores la oportunidad de participar en un juego de azar que ha sido parte de la cultura nacional durante años.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18905 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 2 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7466, interpretado como "A primera (Lombrices)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Qué es la quiniela matutina?
Es un juego de azar popular en Argentina, realizado diariamente.

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