Cómo funcionará la ciudadanía por inversión: los montos y requisitos del nuevo plan del Gobierno

FOTO: En la Argentina Week, el Gobierno anunció un programa de residencias por inversión.

Por Adrián Simioni

El Gobierno nacional presentó en la Argentina Week de París un programa que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina mediante un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$800.000. La iniciativa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y busca atraer dólares del exterior.

El anuncio se realizó en la Embajada argentina en Francia, con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo. El esquema contempla una vía especial de acceso a la ciudadanía por inversión, que también podrá alcanzar al cónyuge y a los hijos del solicitante principal.

Una de las principales diferencias con el procedimiento habitual es el requisito de residencia. Mientras la vía general exige dos años de residencia continua y legal en el país, el régimen por inversión permite solicitar la ciudadanía sin cumplir ese plazo. La realización del aporte, sin embargo, no implica una aprobación automática: cada interesado deberá atravesar una evaluación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Las dos alternativas para el solicitante

La primera opción consiste en aportar US$350.000 directamente al Tesoro Nacional. Ese dinero no será reembolsado: se trata de una contribución definitiva al Estado.

La segunda alternativa será suscribir un título público por US$800.000, creado específicamente para el programa. En este caso, el solicitante adquirirá un instrumento de deuda del Gobierno argentino.

Así, las modalidades anunciadas se canalizarán mediante un aporte al Tesoro o la adquisición de deuda pública. No requieren, según el esquema presentado, comprar una empresa o desarrollar un emprendimiento productivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Cuánto deberá aportar una familia

El programa prevé montos adicionales para los familiares que quieran acceder a la ciudadanía junto con el solicitante principal.

Para el cónyuge, el aporte será de US$100.000 al Tesoro Nacional. El mismo monto corresponderá a cada hijo de entre 18 y 25 años, siempre que sea soltero y no tenga hijos. Para cada menor de 18 años, la contribución será de US$25.000.

De esta manera, una familia integrada por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores deberá aportar US$500.000 si elige la modalidad no reembolsable: US$350.000 por el titular, US$100.000 por su pareja y US$50.000 por los dos menores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Qué controles deberán superar

Los fondos deberán ingresar mediante el sistema financiero formal y estarán sujetos a controles para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La evaluación estará encabezada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de organismos estatales como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

El procedimiento incluirá verificaciones sobre la identidad del solicitante, el origen y la trazabilidad del dinero, su situación patrimonial y financiera, sus antecedentes penales y reputacionales y su historial migratorio.

Una vez concluido ese análisis, la Agencia elaborará una recomendación y la enviará a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá a su cargo la decisión de aprobar o rechazar la solicitud.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• La apuesta del Gobierno

Caputo explicó que el proyecto comenzó a gestarse hace dos años, a partir del interés que, según indicó, manifestaron distintos sectores por acceder a la ciudadanía argentina.

El ministro sostuvo que el Gobierno trabajó con firmas internacionales especializadas para incorporar prácticas de programas similares aplicados en otros países. También aseguró que las expectativas de esas compañías son "muy altas".

La iniciativa apunta a sumar una herramienta para captar capitales extranjeros y ampliar el interés internacional por la Argentina.