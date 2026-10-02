Un error común puede aumentar la presión arterial en casi 7 puntos

Un estudio liderado por Johns Hopkins Medicine reveló que la posición del brazo durante la medición de la presión arterial puede influir significativamente en los resultados. Este error común puede llevar a diagnósticos incorrectos de hipertensión, ya que una posición inadecuada puede hacer que la presión arterial se registre más alta de lo que realmente es.

En el informe publicado en JAMA Internal Medicine, los investigadores compararon tres posiciones del brazo: apoyado sobre una mesa, apoyado sobre las piernas y colgando sin soporte al costado del cuerpo. Los resultados mostraron que descansar el brazo sobre las piernas aumentó la presión sistólica en casi 4 mmHg, mientras que dejar el brazo colgando sin apoyo incrementó la presión sistólica en cerca de 7 mmHg.

La posición del brazo marca la diferencia

Según Tammy Brady, M.D., Ph.D., vicejefa de investigación clínica en el Departamento de Pediatría de la Universidad Johns Hopkins, la posición del brazo puede tener un impacto "enorme" en la obtención de una medición precisa de la presión arterial. Los hallazgos subrayan la importancia de que el brazo del paciente esté bien apoyado durante la medición de la presión arterial.

De acuerdo con la American Heart Association, casi la mitad de los adultos en EE.UU. tienen presión arterial elevada, un diagnóstico que se establece cuando la fuerza medida del flujo sanguíneo a través de los vasos es superior a lo que se considera normal, que es un promedio de 120/80. Si no se trata, la hipertensión puede aumentar el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y otros problemas cardiovasculares graves.

La hipertensión a menudo no presenta síntomas evidentes, lo que hace que el control regular durante las visitas médicas sea fundamental para manejar la condición. En muchos casos, la presión arterial puede controlarse mediante cambios en el estilo de vida, como la pérdida de peso, dietas saludables y ejercicio, junto con tratamientos farmacológicos.

Cómo se debe medir la presión arterial

Las últimas guías de práctica clínica de la American Heart Association detallan varios pasos para mejorar la precisión de las mediciones. Estos pasos incluyen usar un tamaño de manguito adecuado, apoyar la espalda, mantener los pies planos en el suelo y posicionar correctamente el brazo. El centro del manguito debe estar a nivel del corazón mientras el brazo descansa sobre una mesa o escritorio.

A pesar de estas recomendaciones, los investigadores encontraron que la presión arterial se mide con frecuencia mientras los pacientes están sentados en una mesa de examen sin apoyo para los brazos. En algunos casos, un clínico sostiene el brazo del paciente, mientras que en otros, el paciente descansa el brazo en su regazo.

Para el estudio, se inscribieron 133 participantes adultos (78% negros, 52% mujeres) entre el 9 de agosto de 2022 y el 1 de junio de 2023. Los participantes, de entre 18 y 80 años, fueron asignados aleatoriamente a uno de seis grupos que variaron en el orden en que se probaron las tres posiciones del brazo.

Se realizaron todas las mediciones durante una única visita entre las 9 a.m. y las 6 p.m. Antes de medir la presión arterial, los participantes vaciaron sus vejigas y caminaron durante dos minutos para simular la experiencia típica de ingresar a una clínica antes de una evaluación. Luego, descansaron sentados durante cinco minutos, con la espalda y los pies apoyados.

Cada participante usó un manguito de presión arterial elegido de acuerdo al tamaño de su brazo superior. Los investigadores utilizaron un dispositivo digital para recoger tres conjuntos de tres mediciones, con 30 segundos entre lecturas individuales.

Controles cuidadosos en cada medición

Después de cada grupo de tres lecturas, se retiró el manguito. Los participantes caminaron durante dos minutos y descansaron otros cinco minutos. Durante la misma visita, cada persona completó un cuarto conjunto de tres mediciones mientras su brazo estaba apoyado sobre una mesa. Este conjunto adicional se incluyó para tener en cuenta la variación conocida que puede ocurrir entre las mediciones de presión arterial.

Las mediciones se realizaron en un entorno tranquilo y privado. Se indicó a los participantes que no hablasen con los investigadores ni usaran sus teléfonos mientras se medía su presión arterial.

Los resultados mostraron que dos posiciones del brazo comúnmente vistas en la práctica clínica, descansar el brazo sobre las piernas o dejarlo sin apoyo al costado, produjeron mediciones de presión arterial significativamente más altas que la posición recomendada de apoyar el brazo sobre una mesa.

Descansar el brazo sobre las piernas sobrestimó la presión sistólica en 3.9 mmHg y también sobrestimó la presión diastólica en 4.0 mmHg. Dejar el brazo sin apoyo al costado produjo una diferencia aún mayor, con una sobreestimación de la presión sistólica de 6.5 mmHg y de la presión diastólica de 4.4 mmHg.

Una diferencia que puede afectar el diagnóstico

La investigadora Sherry Liu, coordinadora de investigación epidemiológica en el Welch Center for Prevention, Epidemiology, and Clinical Research, señaló que si se mide la presión arterial con un brazo sin apoyo y eso da una sobreestimación de 6.5 mmHg, eso podría marcar la diferencia entre una presión sistólica de 123 y 130, o de 133 y 140, lo que se considera hipertensión de etapa 2.

Los investigadores notaron que los hallazgos pueden aplicarse solo a las mediciones de presión arterial tomadas con dispositivos automáticos y que los resultados pueden no extenderse a lecturas obtenidas con otros tipos de equipos de presión arterial.

A pesar de esto, Brady enfatizó la importancia de seguir las recomendaciones de medición de manera más cuidadosa. También destacó que los pacientes "deben abogar por sí mismos en el entorno clínico y al medir su presión arterial en casa".

Los autores del estudio incluyen a Di Zhao, Ahmed Sabit, Chathurangi Pathiravasan, Junichi Ishigami, Jeanne Charleston, Edgar Miller III, Kunihiro Matsushita y Lawrence Appel.

Este estudio fue apoyado por Resolve to Save Lives, financiado por Bloomberg Philanthropies, la Bill and Melinda Gates Foundation y Gates Philanthropy Partners, con apoyo de la Chan Zuckerberg Foundation.