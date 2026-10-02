Francia e Italia empatan 1-1 en la Nations League, con arqueros como figuras clave

Buenos Aires, 2 octubre (NA) -- En un emocionante encuentro de la Nations League, Francia e Italia terminaron igualando 1 a 1, en un duelo donde los arqueros Mike Maignan y Gianluigi Donnarumma se convirtieron en los protagonistas absolutos.

El partido, disputado en territorio francés, significó la primera pérdida de puntos para el equipo dirigido por Zinedine Zidane, mientras que los visitantes reafirmaron su buen rendimiento tras superar un inicio complicado.

Italia fue la primera en acercarse al gol, a los 9 minutos, cuando Michael Kayode habilitó a Moise Kean, cuyo remate fue interceptado de manera brillante por Maignan.

Francia respondió con un tiro de Michael Olise que impactó en el travesaño, mientras que Davide Frattesi estuvo cerca de abrir el marcador para la "Azzurra" con un disparo que pasó cerca del poste derecho.

En la segunda mitad, el dominio fue claramente francés, pero Donnarumma realizó paradas decisivas ante intentos de Desire Doué y Ousmane Dembélé, además de otra intervención espectacular ante un tiro de Olise.

Sin embargo, a los 10 minutos del complemento, Olise ejecutó un tiro libre con gran precisión, colocando el balón en el ángulo superior izquierdo y poniendo a Francia en ventaja 1 a 0.

La reacción de Italia llegó tras un error en la salida de los locales, cuando Lucas Da Cunha no pudo controlar un pase de Adrien Rabiot, lo que permitió a Alessandro Bastoni robar el balón y definir con eficacia para lograr el 1 a 1 definitivo.

En los minutos finales, ambos arqueros continuaron brillando, evitando que sus equipos sufrieran más goles tras intervenciones ante Rabiot y Kean.

En otro encuentro destacado de la jornada, Bélgica logró su segunda victoria en el torneo al vencer a Turquía por 3 a 0 en Lieja, gracias a la actuación estelar de sus goleadores históricos.

Kevin De Bruyne abrió el marcador con un doblete, primero mediante una jugada individual que incluyó un caño y luego con un remate desde fuera del área en la segunda mitad.

Para cerrar el partido, Romelu Lukaku anotó el tercer tanto, alcanzando las 94 anotaciones en su carrera internacional.

Resultados de la Nations League:

Hungría 1-0 Georgia

Ucrania 0-2 Irlanda del Norte

Bosnia 1-1 Suecia

Polonia 6-0 Rumania

Chipre 2-0 Armenia

Letonia 1-2 Montenegro

Kazajistán 1-2 Moldavia

Islas Feroe 1-1 Eslovaquia

Agencia NA