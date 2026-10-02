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Instituto visita a Independiente en busca de afianzarse en la cima de la Zona A: seguilo en vivo

"La Gloria" juega, desde las 19.15, en Avellaneda por la fecha 11. Llega con dos triunfos consecutivos y una ventaja de dos puntos sobre Vélez. Transmite Cadena 3.

02/10/2026 | 19:12Redacción Cadena 3

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Instituto viene de ganarle 3-1 a Talleres.

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Instituto visita este viernes a Independiente con el objetivo de sumar su tercera victoria consecutiva y consolidar su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura

El encuentro abre la undécima fecha y se disputa, desde las 19.15, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El equipo dirigido por Diego Flores encabeza el grupo con 22 puntos, dos más que su escolta, Vélez. Viene de vencer a Estudiantes de Río Cuarto y a Talleres, resultados que lo afianzaron como una de las sorpresas del campeonato.

Además de sostener su lugar en la cima, la Gloria busca sumar para alcanzar la clasificación a una competencia internacional el próximo año.

En Avellaneda, tiene enfrente a un rival que atraviesa su mejor momento desde el inicio del Clausura. Independiente ganó dos de sus últimos tres encuentros y cuenta con 17 puntos, que lo ubican en puestos de clasificación a los playoffs.

• Seguilo en vivo por Cadena 3

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El conjunto conducido por Jadson Viera intentará aprovechar la localía para acercarse a Instituto y meterse de lleno en la pelea por el primer puesto de la zona.

El partido tiene a Hernán Mastrángelo como árbitro y a José Carreras a cargo del VAR, con transmisión de Cadena 3.

En desarrollo.

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Lectura rápida

¿Qué equipo visitará a Independiente?
Instituto visitará a Independiente.

¿Cuál es el objetivo de Instituto en el partido?
Sumar su tercera victoria consecutiva y consolidar su liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura.

¿Quién es el director técnico de Instituto?
El director técnico de Instituto es Diego Flores.

¿Dónde se jugará el partido?
En el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

¿Qué posición ocupa Independiente en la tabla?
Independiente ocupa la posición con 17 puntos, en puestos de clasificación a los playoffs.

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